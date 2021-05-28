Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)

Через дощі вода в річках стрімко піднімається і загрожує навколишнім селам

У Чернівецькій області вийшла з берегів річка Дерлуй

Через затяжні дощі у селі Великий Кучурів, що у Чернівецькій області, вийшла з берегів річка Дерлуй. Тепер місцевим жителям загрожує підтоплення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Галина Єреміца, пише місцеве видання ІА АСС.

Внаслідок цього, населеним пунктам, розташованим вздовж річки, може загрожувати часткове підтоплення.

У зоні ризику смт Глибока, Червона Діброва, Тисовець, Великий Кучурів, Волока, Грушівка, Валя Кузьмина, Молодія та Остриця.

Напередодні синоптики Чернівецького центру з гідрометеорології попередили про підйом рівня води у річках басейнів Пруту та Сірету.

«У зв’язку з очікуваними значними опадами, 30 та 31 травня на річках басейнів Пруту та Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води. Очікується підйом води на 0,3 - 1,3 м. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку, однак без негативних наслідків», – йдеться у повідомленні синоптиків.

У столиці та області, як і попереджали рятувальники, 28 травня пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.