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    Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)

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    Через дощі вода в річках стрімко піднімається і загрожує навколишнім селам&nbsp; - Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)
    Через дощі вода в річках стрімко піднімається і загрожує навколишнім селам 
    Фото: Галина Єреміца

    У Чернівецькій області вийшла з берегів річка Дерлуй

    Через затяжні дощі у селі Великий Кучурів, що у Чернівецькій області, вийшла з берегів річка Дерлуй. Тепер місцевим жителям загрожує підтоплення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Галина Єреміца, пише місцеве видання ІА АСС.

    Внаслідок цього, населеним пунктам, розташованим вздовж річки, може загрожувати часткове підтоплення.

    У зоні ризику смт Глибока, Червона Діброва, Тисовець, Великий Кучурів, Волока, Грушівка, Валя Кузьмина, Молодія та Остриця.

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    Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)
    Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)
    Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)
    Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)

    Напередодні синоптики Чернівецького центру з гідрометеорології попередили про підйом рівня води у річках басейнів Пруту та Сірету.

    «У зв’язку з очікуваними значними опадами, 30 та 31 травня на річках басейнів Пруту та Сірету, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води. Очікується підйом води на 0,3 - 1,3 м. В місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку, однак без негативних наслідків», – йдеться у повідомленні синоптиків.

    У столиці та області, як і попереджали рятувальники, 28 травня пройшов рясний дощ із шквалами і градом. Величезний град пошкодив городину, сильно побив квіти та дерева.

    Теги: рятувальники Чернівецька область річка потоп дощ
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    Селам на Буковині загрожує потоп: річка вийшла з берегів (фото)