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    Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили про підтоплення

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    Негода наробила лиха в багатьох областях України - Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили про підтоплення
    Негода наробила лиха в багатьох областях України
    Фото з відкрих джерел

    У більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики

    У понеділок, 31 травня, у західних областях очікуються дощі, через що можливі підтоплення. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

    «У зв'язку з очікуваними дощами, 31 травня на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2-1,3 м над рiвнями», йдеться у повідомленні.

    Також 31 травня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується стрімкий підйом рівня води на 0,5-1,5 м.

    Рятувальники наголошують на тому, що в місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого стоку (жовтий рівень небезпеки).

    Нагадаємо, що напередодні у більшості регіонів України пройшли грози з градом, десятки населених пунктів залишилися без електрики. У Запоріжжі автомобілі буквально плавали по центральних вулицях міста. Потужна злива також накрила й Вінницю, «обстрілюючи» місто градом.

    30 травня у Житомирі пройшла сильна злива, в результаті якого кілька вулиць затопило. Пішоходам було по коліно води, а транспорт виявився заблокований. Місцеві жителі пливли по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водному мотоциклі.

    Додамо, що у вихідні, 29-30 травня, коли у столиці відзначався День Києва, була дощова погода.

    Теги: рятувальники Україна дощ
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    Жовтий рівень небезпеки: рятувальники попередили про підтоплення