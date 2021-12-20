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    Україну накриє мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 20 грудня

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    Україну охоплять дощі, мокрий сніг та вітер у всіх областях країни - Україну накриє мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 20 грудня
    Україну охоплять дощі, мокрий сніг та вітер у всіх областях країни
    фото з відкритих джерел

    На всій території України опади не припинятимуться щонайменше до середини цього тижня

    У понеділок, 20 грудня, майже на всій території України очікуються снігопади. Оминуть опади лише Одеську область. Про це повідомлє Укргідрометцентр.

    За прогнозом погоди від Укргідрометцентру, на всій території України опади не припинятимуться щонайменше до середини цього тижня.

    Мокрий сніг та дощі випадуть у багатьох містах. Серед них – Київ, Львів, Одеса, Херсон, Вінниця, Ужгород, Мукачево, Житомир, Чернігів, Суми та інші.

    У всіх регіонах вітер значно посилиться – його швидкість становитиме від 7 до 12 м/с. Синоптики зазначили, що протягом тижня зберігатимуться холодні погодні умови, тож українцям необхідно одягатися якомога тепліше.

    Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від -2 до +1 градусів за Цельсієм, а вночі стовпчики термометра опустяться до -5.

    На півдні – від +1 до +3, на сході – від 0 до +2, у центрі – від -2 до 0, на півночі – від -3 до -1, на заході – від -1 до -3.

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    Теги: прогноз погоди Київ Одеса Вінниця Укргідрометцентр повітря вітер
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    Україну накриє мокрим снігом та дощем: прогноз погоди на 20 грудня