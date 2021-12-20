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    До Києва наближається снігопад (фото)

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    Житомирську трасу засипає снігом - До Києва наближається снігопад (фото)
    Житомирську трасу засипає снігом
    фото: Київ оперативний

    Траси під Києвом замітає снігом

    У понеділок, 20 грудня, в Києві очікується снігопад.

    Як свідчать дані метеосайту Weather.com, у столиці почне сніжити приблизно з 16 години.

    Дані метеосайту Weather.com

    Дані метеосайту Weather.com

    Соцмережі повідомляють, що на Київщині вже сніжить. Зокрема, снігопад спостерігається у напрямку Житомира, за 50 км від Києва.

    За прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

    20 грудня майже на всій території України очікуються снігопади. Оминуть опади лише Одеську область.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад
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    До Києва наближається снігопад (фото)