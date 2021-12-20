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    У Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз

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    У Києві очікується мороз і снігопад - У Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз
    У Києві очікується мороз і снігопад
    фото: glavcom.ua

    Разом із морозами у столиці сніжитиме

    У понеділок, 20 грудня, в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів», – прогнозує вона.

    Також сьогодні, за словами Діденко, нарешті сніг домінуватиме над дощем.

    Із вівторка, 21 грудня, похолодання у Києві посилиться. «На тижні очікується вночі -10-13 градусів, вдень -4-8 градусів!» – повідомила синоптикиня.

    Синоптична карта
    Синоптична карта

    Згідно з її прогнозом, ближче до вихідних у столиці очікується невелике потепління. «Повернеться звична «європейська» зима, адже з 24 грудня передбачається потепління», – сказала Діденко.

    Як повідомлялося, 20 грудня майже на всій території України очікуються снігопади. Оминуть опади лише Одеську область.

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    Теги: прогноз погоди Київ снігопад Наталка Діденко
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    У Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз