У Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз

У Києві очікується мороз і снігопад

Разом із морозами у столиці сніжитиме

У понеділок, 20 грудня, в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів», – прогнозує вона.

Також сьогодні, за словами Діденко, нарешті сніг домінуватиме над дощем.

Із вівторка, 21 грудня, похолодання у Києві посилиться. «На тижні очікується вночі -10-13 градусів, вдень -4-8 градусів!» – повідомила синоптикиня.

Синоптична карта

Згідно з її прогнозом, ближче до вихідних у столиці очікується невелике потепління. «Повернеться звична «європейська» зима, адже з 24 грудня передбачається потепління», – сказала Діденко.

Як повідомлялося, 20 грудня майже на всій території України очікуються снігопади. Оминуть опади лише Одеську область.

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