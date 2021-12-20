У Києві різко похолодає: уже надвечір вдарить мороз
Разом із морозами у столиці сніжитиме
У понеділок, 20 грудня, в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів», – прогнозує вона.
Також сьогодні, за словами Діденко, нарешті сніг домінуватиме над дощем.
Із вівторка, 21 грудня, похолодання у Києві посилиться. «На тижні очікується вночі -10-13 градусів, вдень -4-8 градусів!» – повідомила синоптикиня.
Згідно з її прогнозом, ближче до вихідних у столиці очікується невелике потепління. «Повернеться звична «європейська» зима, адже з 24 грудня передбачається потепління», – сказала Діденко.
Як повідомлялося, 20 грудня майже на всій території України очікуються снігопади. Оминуть опади лише Одеську область.