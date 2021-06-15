В Україну з сирійського табору повертаються вісім українців

З таборів у Сирії повертаються 8 українців: жінка та семеро її дітей

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину

В Україну з сирійського табору закритого типу «Родж» повертаються вісім українців – одна жінка і семеро її дітей. У таборі на північному сході Сирії вони перебували мінімум з 2019 року. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

В евакуації українців брали участь фахівці Головного управління розвідки України та Міністерства закордонних справ за підтримки влади Іракського Курдистану, яка організувала транзитний коридор через Ірак.

По поверненню на батьківщину сімʼї відновлять документи. Мати пройде перевірку правоохоронних органів.

Представник управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що це другий етап евакуації громадян України з Сирії на батьківщину.

«Cкладна безпекова ситуація на території Сирії не дозволяє здійснювати евакуацію великих груп людей. Через це ми зосередити наші зусилля на таборі «Родж». Вдалося домовитись про повернення в Україну однієї родини. Хоча і це було нелегко, враховуючи обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19», – зазначив Скібіцький.

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину.

31 грудня 2020 року Україна повернула з Сирії двох кримських татарок та сімох дітей. Тоді у СБУ заявляли, що «перевірили громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки тоді вказала, що не виявила «фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності».

У квітні правозахисна організація Human Rights Watch повідомляла, що сирійська регіональна влада незаконно утримує близько 40 українських жінок і дітей у таборах для біженців. За оцінками активістів, громадянки України входять до 43 тисяч іноземців, яких сирійська влада утримує за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава». За даними правозахисників, щодо жодної з утримуваних жінок не висунули обвинувачень у будь-якому злочині. За даними організації, Україна – одна з 58 країн, серед яких також Франція, Німеччина, Росія, чиї громадяни утримуються у Сирії, Іраку, Лівії та Туреччині за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

До слова, понад сто українських громадян будуть евакуйовані із Сектору Гази після того, як українські дипломати опрацюють найбільш безпечні маршрути для їх евакуації.