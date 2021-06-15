У Польщі аварійно сів літак Wizz Air Катовіце – Запоріжжя

Це був перший авіарейс за маршрутом Катовіце — Запоріжжя після того, як з початком пандемії польоти були припинені

У Польщі аварійно сів літак компанії Wizz Air. Рейс з Катовіце в Запоріжжя сів в аеропорту вильоту «Пижовіце» через технічну несправність шасі. Про це повідомляють польське видання RMF і Укрінформ.

Пілоти помітили несправність одразу після зльоту, але через повні паливні баки (близько 3 тонн) літаку довелося близько години кружляти над аеропортом для зниження маси до безпечного рівня.

Приземлявся літак о 15:15 в супроводі всіх рятувальних служб, але їх втручання не знадобилося.

У пресслужбі аеропорту розповіли, що на борту літака знаходилися 153 пасажири. Ніхто з них за медичною допомогою не звертався.

Це був перший авіарейс за маршрутом Катовіце – Запоріжжя після того, як з початком пандемії польоти були припинені.