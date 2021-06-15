Зеленський відправив у відставку Кулебу
Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років
Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
«Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини», — йдеться в тексті указу.
Про причини такого рішення наразі не повідомили.
Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років.
Як відомо, 17 грудня 2014 року Микола Кулеба був призначений Уповноваженим президента України з прав дитини.
1 червня 2019 року Кулеба був перепризначений на цю ж посаду.
Решта указів президента від 15 червня містять такі рішення:
- звільнення Романа Семенченка з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України
- призначення уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка радником з цього ж профілю
- звільнення Валерія Сушкевича з посади уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю
- призначення Тетяни Ломакіної уповноваженою президента з питань безбар’єрності
- призначення Ольги Будник уповноваженою президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту
Також Зеленський увільнив Романа Лещенка, який наразі є міністром аграрної політики, від обов’язків уповноваженого президента з земельних питань.
До слова, у понеділок, 31 травня, Кабінет Міністрів України призначив нового члена наглядової ради «Нафтогаз Україна». Ним стала заступниця керівника офісу президента Юлія Свириденко.