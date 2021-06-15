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    Зеленський відправив у відставку Кулебу

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    Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена - Зеленський відправив у відставку Кулебу
    Зеленський звільнив Кулебу з посади дитячого омбудсмена
    Фото з відкритих джерел

    Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років

    Президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

    «Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини», — йдеться в тексті указу.

    Про причини такого рішення наразі не повідомили.

    Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років.

    Як відомо, 17 грудня 2014 року Микола Кулеба був призначений Уповноваженим президента України з прав дитини.

    1 червня 2019 року Кулеба був перепризначений на цю ж посаду.

    Решта указів президента від 15 червня містять такі рішення:

    • звільнення Романа Семенченка з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України
    • призначення уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка радником з цього ж профілю
    • звільнення Валерія Сушкевича з посади уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю
    • призначення Тетяни Ломакіної уповноваженою президента з питань безбар’єрності
    • призначення Ольги Будник уповноваженою президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту

    Також Зеленський увільнив Романа Лещенка, який наразі є міністром аграрної політики, від обов’язків уповноваженого президента з земельних питань.

    До слова, у понеділок, 31 травня, Кабінет Міністрів України призначив нового члена наглядової ради «Нафтогаз Україна». Ним стала заступниця керівника офісу президента Юлія Свириденко.

    Теги: Україна Микола Кулеба звільнення
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    Зеленський відправив у відставку Кулебу