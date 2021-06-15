Сейм Польщі прийняв резолюцію проти будівництва «Північного потоку — 2»

У документі згадані військовий тиск Росії на Україну і загроза біля кордонів ЄС

Сейм Польщі прийняв резолюцію проти будівництва російського газопроводу «Північний потік – 2», яка закликає Євросоюз і НАТО прийняти кроки для зупинки запуску «труби». Про це повідомляє польське агентство PAP.

За резолюцію проголосували 452 депутати, проти був лише один.

«Сейм Польщі на знак солідарності із сусідами з Центральної Європи закликає Європейський союз і його держави-члени, в тому числі, перш за все, ФРН, як союзника по НАТО і партнера в ЄС для відмови від будь-якої підтримки реалізації проєкту газопроводу «Північний потік – 2», – сказано в прийнятій резолюції.

Серед обгрунтувань рішення – енергобезпека Європи і солідарність з Україною.

У документі згадані військовий тиск Росії на Україну і загроза біля кордонів ЄС.

«Йдучи на відмову від транзиту газу через Україну, Росії відкриється шлях до широкомасштабного військового наступу на Україну без ризику переривання транзиту», – наголошується в документі.

Польські депутати закликали США розширювати і підтримувати санкції проти всіх компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Кулеба зазначив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу «Північний потік-2», але «не обов’язково погодиться на те, що пропонують».

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, – гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом «багатьох років у майбутньому».