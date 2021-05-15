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    МЗС шукає шляхи евакуації українців з Сектору Гази

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    МЗС України перебуває на постійному зв'язку з українцями, які виявили бажання покинути зону бойових дій - МЗС шукає шляхи евакуації українців з Сектору Гази

    МЗС України перебуває на постійному зв'язку з українцями, які виявили бажання покинути зону бойових дій

    Фото з відкритих джерел

    Оптимальні маршрути евакуації опрацьовують посольства у Ізраїлі та Єгипті

    Понад сто українських громадян будуть евакуйовані із Сектору Гази після того, як українські дипломати опрацюють найбільш безпечні маршрути для їх евакуації. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб», – сказав Ніколенко.

    Він зазначив, що українські посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації опрацьовують можливі маршрути репатріації. «Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», – додав представник МЗС.

    Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинуло не менше 10 осіб, з палестинської – майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

    Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

    Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

    У секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає. Сьогодні зранку повідомлялося, що принаймні 80 з них висловили бажання покинути зону бойових дій.

    Теги: МЗС Ізраїль обстріл Сектор Гази ХАМАС громадянство
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