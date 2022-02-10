В Україну знову йде похолодання: яку погоду чекати на вихідні (карта)

До вихідних в Україні буде тепло, але потім погода зміниться

До вихідних в Україні буде тепло, місцями повітря прогріється до +10°...+12°, А дощі очікуються в окремих областях в північній і північно-західній частинах країни. Однак на вихідних погода зміниться: стовпчики термометрів поповзуть вниз, повернуться нічні морози, а на зміну дощам подекуди прийде сніг. Про це повідомляє УНІАН.

У суботу, 12 лютого, по всій Україні похолодає. Найсильніше зниження температури відчують жителі західних, північних і деяких центральних областей. Там вночі буде 0°...-3°, а вдень термометри покажуть максимум +2°...+4°. На сході, а також в Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде до +5°, а на півдні затримається тепло до +4°...+7°, в Криму – до +8°.

Опади в цей день змістяться в центральну частину України та на Лівобережжя. При зниженні температури на півночі й місцями в центральних областях очікується сніг або мокрий сніг.

Погода в Україні 12 лютого/фото УНІАН

У неділю, 13 лютого, українців порадує сонце – практично по всій країні очікується ясна і безхмарна погода, проте стане ще холодніше. Вночі температура вже опускатиметься до -5°, а вдень похолодає навіть на півдні та сході, до +2°...+3°. Лише на крайньому заході буде трохи тепліше, +4°...+7°.

Погода в Україні 13 лютого/фото УНІАН

Загалом в Україні в четвер, 10 лютого, сніг з дощем прогнозують у східних регіонах. Температура повітря вдень підніметься аж до +11 градусів. У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +6...+11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2...+4.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1. На Сході України вдень прогнозують від +3 до +8 градусів. Вночі буде -2...+1. Прогнозують дощ зі снігом.