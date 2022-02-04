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    Якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів

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    Фахівець каже, що весна прийде раніше, ніж зазвичай - Якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів

    Фахівець каже, що весна прийде раніше, ніж зазвичай

    фото: glavcom.ua

    У другій половині лютого очікується різке похолодання

    В Україні, де з нового тижня очікується невелике потепління в деяких регіонах, у другій половині лютого 2022 різко похолодає. Про це у коментарі «Телеграфу» розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

    Згідно з попередніми розрахунками метеорологів, у другій половині місяця, після 14 лютого, в Україні посиляться морози.

    За даними Вазіри Мартазінової, в цей період очікуються опади у вигляді снігу.

    Але наприкінці зими, після 25 лютого, погода знову зміниться. Метеоролог каже, що з цього моменту весна поступово почне вступати у свої права – стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

    Також, кліматолог та провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. Суботіна НАН України Світлана Бойченко розповіла, що цього року в Україні очікується різке настання весни.

    «Справа в тому, що кліматологи дивляться, що відбувається за тенденцією. Весна однозначно прийде, але ми спостерігаємо останнє десятиліття, що весна у нас починається раніше, ніж це було, наприклад, у другій половині або в середині XX століття, тобто це вже квітень», – розповіла фахівець.

    Вона попередила українців про різке настання весняної погоди.

    «…це починається раптово, без переходів і мінливості, тобто тепло навесні приходить різко й одразу», – говорить кліматолог.

    Нагадаємо, напередодні бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .

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    Теги: прогноз погоди клімат снігопад весна
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    Якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів