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    Сьогодні погода порадує киян теплом: прогноз на 10 лютого

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    Найближчої ночі в столиці буде до +4&deg; - Сьогодні погода порадує киян теплом: прогноз на 10 лютого
    Найближчої ночі в столиці буде до +4°
    фото: glavcom.ua

    Стовпчики термометрів піднімуться до +8°

    Сьогодні, 10 лютого, у Києві буде тепла, хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +8°, свідчать дані Укргідромецентру.

    У столиці в четвер ще сильніше потеплішає, буде сухо, хмарно, але з проясненнями. Уночі розпочався дрібний дощ, але він припинився ще до ранку. До пізнього вечора опадів більше не очікується.

    Так, найближчої ночі в столиці буде до +4°, а вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +8°, до вечора температура знизиться до +4°. Вночі можливий невеликий дощик, а день буде без опадів.

    Попри тепло, день буде похмурим

    Попри тепло, день буде похмурим

    Весь день у Києві буде хмарно з проясненнями. Вітер очікується західний, до 3,9 м/с.

    Атмосферний тиск 748-749 міліметрів ртутного стовпа.

    Загалом в Україні в четвер, 10 лютого, сніг з дощем прогнозують у східних регіонах. Температура повітря вдень підніметься аж до +11 градусів. У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +6...+11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2...+4.

    У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1. На Сході України вдень прогнозують від +3 до +8 градусів. Вночі буде -2...+1. Прогнозують дощ зі снігом.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер весна дощ
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    Сьогодні погода порадує киян теплом: прогноз на 10 лютого