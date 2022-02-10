Сьогодні погода порадує киян теплом: прогноз на 10 лютого

Найближчої ночі в столиці буде до +4°

Стовпчики термометрів піднімуться до +8°

Сьогодні, 10 лютого, у Києві буде тепла, хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +8°, свідчать дані Укргідромецентру.

У столиці в четвер ще сильніше потеплішає, буде сухо, хмарно, але з проясненнями. Уночі розпочався дрібний дощ, але він припинився ще до ранку. До пізнього вечора опадів більше не очікується.

Так, найближчої ночі в столиці буде до +4°, а вдень стовпчики термометрів максимально піднімуться до +8°, до вечора температура знизиться до +4°. Вночі можливий невеликий дощик, а день буде без опадів.

Попри тепло, день буде похмурим

Весь день у Києві буде хмарно з проясненнями. Вітер очікується західний, до 3,9 м/с.

Атмосферний тиск 748-749 міліметрів ртутного стовпа.

Загалом в Україні в четвер, 10 лютого, сніг з дощем прогнозують у східних регіонах. Температура повітря вдень підніметься аж до +11 градусів. У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +6...+11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2...+4.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4...+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1. На Сході України вдень прогнозують від +3 до +8 градусів. Вночі буде -2...+1. Прогнозують дощ зі снігом.