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    Вчені розповіли, як зміна клімату вплинула на запах снігу

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    Вчені заявили, що запах снігу залежить від складу ґрунту та повітря - Вчені розповіли, як зміна клімату вплинула на запах снігу
    Вчені заявили, що запах снігу залежить від складу ґрунту та повітря
    фото з відкритих джерел

    Вчені з Університету Макгілла: глобальне потепління змінило запах снігу

    Глобальне потепління вплинуло на запах снігу. Такого несподіваного висновку дійшли дослідники з Університету Макгілла та Центру хімії почуттів Монелла, повідомляє The Washington Post.

    Вчені заявили, що запах снігу залежить від складу ґрунту та повітря. Професор клінічної неврології з Центру Монелла у Філадельфії Йохан Лундстрем з'ясував, що верхній шар снігу вбирає з атмосфери одоранти – чим довше опади лежать на землі, тим сильніше змінюється їхній запах. При цьому люди здатні розрізняти деякі молекули краще за інших.

    «Наприклад, біологічний матеріал, що розкладається, створює геосмін – запах землі, до якого наші носи особливо чутливі. Якщо взяти всього краплю цього одоранта і добре розмішати її в цілому басейні, ви все ще зможете його відчути. Інакше висловлюючись, запах забруднення можна відчути дуже легко», – пояснив Лундстрем. Отже, забруднення, які провокують зміну клімату та яких стає більше в атмосфері, роблять запах снігу більш інтенсивним.

    Підвищення температури ґрунту через глобальне потепління також називають фактором, який вплинув на запах зимових опадів. В Університеті Макгілла дійшли висновку, що тепліші ґрунт і повітря сприяють циркуляції та підвищенню інтенсивності молекул одорантів. Просочений ними сніг тане й забруднює ґрунт, з якого пізніше шкідливі речовини повертаються назад у повітря. Підвищення температури ґрунту також може збільшити токсичність деяких її складників та прискорити процес розкладання.

    У лютому на північному сході США пройшла рекордно сильна снігова буря, спричинена зміною клімату. Експерти пов'язали екстремальну погоду з активнішим через підвищення температури океану випаром води, а також з порушеним через потепління в Арктиці полярним вихором.

    Як відомо, льодовики Евересту стрімко тануть: чим це загрожує.

    Нагадаємо, вчені пояснили, чому екстремальні погодні явища будуть все частішими. Раніше експертка розповіла, як зміна клімату вплине на українське фермерство.

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    Теги: клімат наука снігопад повітря
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    Вчені розповіли, як зміна клімату вплинула на запах снігу