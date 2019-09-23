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    Суспільство

    В Умані хочуть створити «Другий Єрусалим»

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    Цього року в Україні очікують близько 40 тисяч паломників - хасидів - В Умані хочуть створити «Другий Єрусалим»
    Цього року в Україні очікують близько 40 тисяч паломників - хасидів

    В Умані повинні з'явитися нові готелі, аеропорт, лікарня - помічник Зеленського

    В Умані Черкаської області планують створити центр під назвою «Другий Єрусалим».

    Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua, опублікованому в понеділок, 23 вересня.

    «Я особисто відповідальний за Умань від України, з боку Ізраїлю - міністр Елькін. Ми були з українсько-ізраїльською делегацією в Умані, побачили що є велика кількість інвесторів, які готові вкладати кошти. І хочемо зробити з Умані туристичний центр, куди будуть приїжджати не тільки паломники. Там повинні з'явитися нові готелі, аеропорт, лікарня», - розповів Єрмак.

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     За його словами, подібна програма є у всіх регіонах.

     «У нас є така програма – «25 магнітів», ми хочемо в кожній області зробити щось, що буде залучати інвесторів. Умань є одним з таких «магнітів», - зазначив Єрмак.

    Також він розповів, що хотів би обговорити ці проекти з радником і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    «Я знаю, що він підтримує проекти такого роду у всьому світі. Сподіваюся, рано чи пізно ми зустрінемося з ним і поговоримо на цю тему», - резюмував Єрмак.

    Нагадаємо, паломники-хасиди вже почали прибувати в Україну. Цього року очікують близько 40 тисяч осіб.

     Минулого року на святкування Рош ха-Шана приїхали 30 тисяч чоловік.

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