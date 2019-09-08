Вінницький аеропорт готується приймати хасидів



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Хасиди прилетіли Фото: Вінницька правда

Цього року святкування триватиме з 29 вересня по 1 жовтня

Вінницький аеропорт планує прийняти 12 чартерних рейсів з Тель-Авіву. Традиційно напередодні святкування юдейського Нового року до Вінниці прилітають паломники-хасиди, щоб відвідати святі місця та отримати благословення.

Цього року святкування триватиме з 29 вересня по 1 жовтня. Як повідомив директор аеропорту «Вінниця» Ярослав Мазурець, перші паломники з Ізраїлю прибудуть до Вінниці вже 25 вересня, повідомляє газета День.

«Аеропорт працює у цілодобовому режимі. Цьогорічна єврейська програма складається з чартерних рейсів, по шість на прибуття і відбуття, які очікуємо 25 і 26 вересня. Виліт до Тель-Авіва запланований на 2 та 3 жовтня», – зазанчив Мазурець.

Також залучатимуться регулярні рейси між Тель-Авівом і Вінницею, які здійснюються впродовж року.

«Загалом орієнтовно ми плануємо прийняти до 1500 паломників. В свою чергу вінничани отримають можливість придбати квитки до Тель-Авіва за значно нижчою вартістю. Адже літаки привозитимуть хасидів до Вінниці, а відлітатимуть порожніми. Тож в цей час можна вигідно придбати квитки на Святу Землю. Вартість перельоту в межах $200», – одав керівник летовища.

Задля безпеки пасажирів на території аеропорту посилюють заходи безпеки. Залучаються додаткові сили з прикордонної служби та патрульної поліції. У посиленому режимі працює увесь персонал летовища.

Більшість юдеїв, які прибувають до Вінниці, того ж дня їдуть в Умань, адже саме там покоїться святий Цадик Нахман.

Віруючи вважають, якщо зустріти юдейський Новий рік з молитвою біля його могили, то наступний рік буде щасливим і благодатним. Окрім цього, паломники упродовж свого перебування в Україні відвідують маленькі подільські міста такі, як Бердичів та Меджибіж, де моляться за великих праведників і просять у них благодаті на ввесь наступний рік. Оскільки Вінниця має зручне розташування, хасиди традиційно замовляють чартери саме до Вінницького аеропорту.

Нагадаємо, суд в Ізраїлі заборонив нічні авіарейси в Україну для хасидів.