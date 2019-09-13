В Умані надзвичайники обстежують місця проживання паломників



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Співробітники ДСНС провели навчання на території синагоги

Державна служба з надзвичайних ситуацій створила в Умані (Черкаська область) робочу групу, яка займеться обстеженням місць проживання та перебування паломників-хасидів. Про це повідомляє пресслужба Уманської міської ради.

Як повідомляється, група проводить обстеження місць проживання паломників та пояснює власникам будинків правила безпеки.

«Створена робоча група щодо обстеження місць проживання і перебування паломників-хасидів. Ми пояснюємо власникам будинків що потрібно для того, щоб забезпечити безпеку цих будинків, а найголовніше - безпеку людей, які будуть там проживати», - йдеться в заяві.

Також у четвер, 12 вересня, рятувальники провели тактико-спеціальні тренування на території місцевої синагоги.

Як повідомлялось, міжнародний аеропорт Вінниця розраховує прийняти 12 чартерних рейсів із паломниками-хасидами з Ізраїлю, які традиційно святкують єврейський новий рік Рош ха-Шана в м. Умань на могилі цадика Нахмана. Прибуття чартерних рейсів з паломниками, які прямують до Умані на святкування єврейського нового року на могилі похованого там цадика Нахмана, призначене на 25 і 26 вересня. Гості з Ізраїлю повертатимуться додому через вінницький аеропорт 2 і 3 жовтня.

Окрім того, прибуття хасидів можливе й під час регулярних рейсів між Тель-Авівом і Вінницею.

Задля безпеки пасажирів на території аеропорту посилюють заходи безпеки, залучаються додаткові сили з прикордонної служби та патрульної поліції. У посиленому режимі працює увесь персонал летовища.