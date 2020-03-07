В УПЦ запевняють, що коронавірусом не можна заразитися через причастя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Традиційне причастя, під час якого віруючі п'ють вино з однієї ложки, не сприяє поширенню вірусу, пояснили в УПЦ

У Помісній церкві закликають вірян дотримуватися рекомендацій відповідно гігієни і зміцнення імунітету

В Українській православній церкві заявила, що коронавірусом не можна заразитися через причастя.

Про це митрополит УПЦ Дмитро Рудюк написав на сторінці в Facebook.

«Останніми днями поширюється чимало інформації щодо того, як вірянам поводитися в церкві під час богослужінь і особливо причастя Святих Христових Тайн у годину лютих випробовувань щодо поширення короновірусу. Застерігаю вас від того, що всіляка зневага до страшних животворчих Тіла і Крові Господніх, які подаються з Святої Чаші, придумування всяких способів причастя, які заперечують традиційну форму причастя у Православній Церкві, або якісь обмеження в причасті істинних Тіла і Крові Господа Ісуса Христа є нічим іншим, як зневагою, богохульством і відсутністю віри в Господа Ісуса Христа та Його Чесних Тіла і Крові», - написав він.

За словами митрополита, традиційне причастя, під час якого віруючі п'ють вино з однієї ложки не сприяє поширенню вірусу. Він закликав не сіяти паніку серед людей і не придумувати альтернативні способи причащання.

У той же час митрополит закликав дотримуватися інших рекомендацій відповідно гігієни і зміцнення імунітету.

До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.