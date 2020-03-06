В Україні сьогодні дев’ятьох людей перевіряють на коронавірус, – МОЗ



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В Україні дев’ятьох людей перевіряють на коронавірус Фото з відкритих джерел

В Україні лабораторно підтвердили один випадок COVID-19

До Центру громадського здоров’я сьогодні, 6 березня, надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19.

У вірусологічній референс-лабораторії тривають дослідження, – сказала у коментарі «Главкому» директор Рівненського обласного Центру громадського здоров’я Олена Гандзюк.

Фахівець зазначила, що в Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства охорони здоров’я України, станом на ранок 6 березня у світі було зареєстровано 98 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3383 закінчились смертю, водночас 55 441 (56,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країн/територій/регіонів. На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 158 летальних випадків. Найбільша кількість випадків була зареєстрована в Італії – 3858, серед них 148 летальних.

У Києві вводяться додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.