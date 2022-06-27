Вакарчук зворушливо привітав командира «Азова» з днем народження (відео)

Лідер «Океану Ельзи» записав відео з привітаннями

Український співак Святослав Вакарчук привітав полоненого азовця Дениса Прокопенка з 31-річчям. У відео Вакарчук зазначив, що мав нагоду поспілкуватись з командиром полку «Азов», поки той ще був у заблокованому Маріуполі.

Денис Прокопенко та інші військові перебувають у полоні після наказу припинити оборону Маріуполя та «Азовсталю». Хоч Денис рідко виходить на зв'язок, проте вище керівництво України переконує, що росіяни надали задовільні умови перебування полоненим. Родичі полонених натомість кажуть про протилежне.

Аби Денис Прокопенко після обміну полоненими зміг побачити привітання від лідера «Океану Ельзи», Вакарчук записав кілька зворушливих слів для нього.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)

«Сьогодні день народження у Дениса Прокопенка, легендарного командира легендарного полку «Азов», який захищав Маріуполь. Ми поки ще не бачилися, але за місяці спілкування телефоном я відчув його, як людину. І можу сказати, що захоплююсь ним як воїном та пишаюсь як патріотом», – сказав Вакарчук.

Він побажав молодому командиру «Азова» та його побратимам з мужністю та силою пройти усі випробування та швидше повернутись додому, до рідних, до української землі. А родинам військових побажав віри та терпіння.

Пресслужба Нацгвардії у день народження Прокопенка зазначила, що його професіоналізм та офіцерська гідність стали взірцем для молодих захисників та мотивацією до боротьби.

Нагадаємо, раніше командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію. Прокопенко наразі перебуває в російському полоні і не може виконувати свої посадові обов’язки. На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення «Азов».

Наразі достеменно невідомо, де окупанти утримують Прокопенка разом з іншими полоненими. Так, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що більшість українських військових, які тримали оборону на «Азовсталі» та були вивезені з Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області у СІЗО Оленівки.

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