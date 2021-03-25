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    Вчені розкрили три простих способи скоротити ризик виникнення раку

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    Вчені розкрили три простих способи скоротити ризик виникнення раку

    Експерти вважають, що в першу чергу необхідно підтримувати здорову вагу

    Фахівці розкрили три простих способи скоротити ризик виникнення раку.

    Про це повідомляє Express з посиланням на дані World Cancer Research Fund.

    Експерти вважають, що в першу чергу необхідно підтримувати здорову вагу. Це допоможе зменшити ймовірність появи 12 видів раку, в тому числі кишечника, нирок, печінки і шлунка.

    На думку фахівців, також вкрай важливу роль відіграє фізична активність. Рекомендується, як мінімум 150 хвилин в тиждень робити вправи.

    При цьому особливу увагу варто приділяти дієті.

    Так, для скорочення ризику появи онкологічних захворювань необхідно правильно харчуватися: їсти більше овочів і фруктів, злакових і бобових, а також уникати червоного м'яса, солодких газованих напоїв і алкоголю.

    Нагадаємо, вчені пояснили проблеми з мозком у хворих на Covid-19.

    До слова, вчені Університету Хіросіми в Японії з’ясували, що вітамін В6 полегшує цитокіновий удар у пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що хворі на коронавірус можуть різко відчути погіршення стану і навіть померти за через пошкодження легенів, мозку чи печінки, ймовірною причиною чого вважають цитокіновий шторм, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що він стурбований появою в ЗМІ різних країн повідомлень про виявлений у дітей загадковий синдром, і закликав лікарів звернути увагу на цю проблему.

    Теги: ЗМІ УДАР шторм
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