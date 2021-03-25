Вчені розкрили три простих способи скоротити ризик виникнення раку

Експерти вважають, що в першу чергу необхідно підтримувати здорову вагу

Фахівці розкрили три простих способи скоротити ризик виникнення раку.

Про це повідомляє Express з посиланням на дані World Cancer Research Fund.

Експерти вважають, що в першу чергу необхідно підтримувати здорову вагу. Це допоможе зменшити ймовірність появи 12 видів раку, в тому числі кишечника, нирок, печінки і шлунка.

На думку фахівців, також вкрай важливу роль відіграє фізична активність. Рекомендується, як мінімум 150 хвилин в тиждень робити вправи.

При цьому особливу увагу варто приділяти дієті.

Так, для скорочення ризику появи онкологічних захворювань необхідно правильно харчуватися: їсти більше овочів і фруктів, злакових і бобових, а також уникати червоного м'яса, солодких газованих напоїв і алкоголю.

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