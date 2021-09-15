Вчені визначили, скільки потрібно відпочивати, щоб почуватися щасливим

Дослідження підтвердило, що є відмінності між відпочинком на самоті та в компанії

Американські вчені з університету Пенсільванії з'ясували, скільки часу потрібно людині в середньому, аби відпочити та почуватися щасливою, та яка тривалість відпочинку є шкідливою. Про це пише Science Daily.

Вчені проаналізували дані понад 21,7 тис. добровольців, які розповідали про те, що вони роблять протягом доби. Дослідники також просили людей оцінити власний рівень задоволеності.

Вони знайшли зв'язок між кількістю вільного часу та рівнем щастя людей. Відзначається, що люди отримують задоволення, відпочиваючи 3,5 години щодня.

Також експерти відзначили, що тривалий відпочинок – приблизно сім годин на день, негативно впливає на психічне здоров'я. Однак вони встановили, що ті, хто витрачають свій тривалий відпочинок із користю – на заняття спортом, хобі, зустрічі з друзями, – теж є щасливими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що згідно з дослідженням, надлишок вільного часу може бути також поганим, як і його нестача.









