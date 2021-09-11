Що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем: знаменитий дієтолог розповів секрети

У тих, хто п'є зелений чай ризик діабету нижчий на 18%

Нескладні поради з харчування допоможуть зберегти здоров’я на довгі роки та захистися від хвороб

Дієтолог Марк Гілберт перерахував головні правила харчування, які здатні допомогти досягти хорошого самопочуття та довголіття.

Насамперед слід обмежити кількість споживаних калорій. Спеціаліст назвав це найбільш вивченим методом. Він здатний знизити ризик раку, хвороб серця та метаболічних захворювань. Про це пише Урядовий кур'єр.

Так, за словами Гілберта, запобігти діабету виходить у тих людей, які дотримуються низькокалорійної дієти, відомої як кембридзька дієта. При ній людина отримує до 1500 калорій на день. Мало того, деякі дослідження показують, що скорочення калорій на 15% в день може призвести до уповільнення старіння.

Марк Гілберт також порадив стежити за кількістю одержуваного вітаміну D. Його рівень в організмі обернено пропорційний до ризику смерті, уточнив дієтолог. Згідно з дослідженнями вчених, дефіцит вітаміну D пов'язаний зі смертністю від різних причин: наприклад, від серцево-судинних захворювань, раку та інфекцій.

Спеціаліст рекомендував їсти більше ягід для довголіття. Вони зміцнюють здоров'я серця, можуть зменшити ризик раку, діабету і знизити кров'яний тиск. Ягоди, вказав Гілберт, сприяють кровотоку та запобігають накопиченню «поганого» холестерину.

Дієтолог також розповів про важливість зеленого чаю. Так, речовини в напої допомагають захищати ДНК, контролювати рівень цукру в крові, знизити тиск. Згідно з дослідженням за участю 286 701 людини, у тих, хто п'є зелений чай ризик діабету нижчий на 18%.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, надлишок вільного часу може бути також поганий, як і його нестача.

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