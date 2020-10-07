  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Данилишин
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Українська наука стала заручницею людей глибокого пенсійного віку

    • Богдан Данилишин

      Голова Ради НБУ

    • Розсилка
    Українська наука стала заручницею людей глибокого пенсійного віку

    Потрібно, щоб молоді вчені бачили перспективу в науці, а не тільки глибоких пенсіонерів, які живуть вчорашнім днем

    Повідомляю, що я зняв свою кандидатуру з виборів Президента НАН України. Всіма силами старався привернути увагу до проблем науки. Але політиків більше цікавлять місцеві вибори, дилетантів - догана Рожкової і Ко, а реально проблеми подальшого розвитку науки в Україні фактично нікого.

    Наука стала заложницею людей глибокого пенсійного віку (Середній вік усіх наукових співробітників Академії 2019 року складав 53,9 року. Серед них середній вік академіків НАН України — 77,1; членів-кореспондентів — 71,4; докторів — 64,9; кандидатів наук — 51,1; керівників наукових установ — 67,6; заступників керівників наукових установ — 60,8; учених секретарів — 50,7; завідувачів відділів — 63,3; головних наукових співробітників — 73,6; провідних наукових співробітників — 65,2; старших наукових співробітників — 55,1; наукових співробітників — 48,3; молодших наукових співробітників — 42,0; інженерів та інших — 53,8 року). Як бачимо – одна «молодь». Крім того НАН України стала заложницею свого майна і землі, які вже десятки років експлуатуються в своїх інтересах комерційними структурами і чиновниками. Не в інтересах як держави так і Академії (див. Останній звіт Аудиторської палати України).

    Спостерігається масовий виїзд молодих вчених за межі країни. В свій час покійний нині Борис Патон став Президентом Академії в 42 роки і пробув на цьому посту до майже 102! Більше півстоліття. Мене обирали академіком в 44, зараз мені 55. За десять років жодного молодшого академіка за 55 не обрано.

    На посаду Президента подалися люди 69+. Фактично радянської формації і (за виключенням академіка С. Комісаренка), відомі тільки в Україні, дехто навіть з хитким станом здоровя. Кого б не обрали Президентом НАНУ - Президіальна бюрократична машина буде старатися зберегти брежнєвсько - радянські догми розвитку науки і своє власне місце під сонцем! Це явно шлях в нікуди. Хочу помилятися.

    Потрібне оновлення. Прагну щоб молоді вчені бачили перспективу в науці, а не тільки глибоких пенсіонерів, які живуть вчорашнім днем! Є і прогресивні вчені, за них треба боротися!

    Скажуть, що я займаюся дискримінацією людей за віковим принципом! Якраз дискримінують молодь, людей до 50!

    Буду робити все для розвитку української науки і викорінювати з совєтщину в НАНУ. Буду надіятися що найближчі 5 років змінять стан справ.

    Академія одержує не мало не багато, а більше 5 млрд грн з Державного бюджету України, а що одержує Держава? Скільки коштів витрачається власне на наукові дослідження, а не на підтримку руїн кінця 70-80 років? Є над чим працювати, в тому числі і над перспективними науковими розробками і збільшенням фінансування на них! І не тільки з Бюджету Держави.

    Надіюсь, що членами Президії НАНУ стануть люди до 50 років, молоді, переспективні з яких можливо і стане хтось майбутнім Президентом Академії, здатним подолати весь цей застій .

    Джерело: блог Богдана Данилишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    наука НАНУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Голова Ради НБУ

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Семиволос
    Ігор Семиволос

    Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies