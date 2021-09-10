Психологи попередили про шкоду вільного часу

Надлишок вільного часу виявився теж не однозначно корисний

Згідно з дослідженням, надлишок вільного часу може бути також поганий, як і його нестача. Стаття про це була опублікована в Journal of Personality and Social Psychology.

«Люди часто скаржаться на те, що вони занадто зайняті, і висловлюють бажання мати більше часу. Але чи дійсно збільшення доступного вільного часу пов'язано з великим щастям? Ми виявили, що недолік вільних годин на день призводить до стресу і зниження суб'єктивного благополуччя, – говорить Марісса Шаріф, провідний автор дослідження з Уортонской школи бізнесу. – Разом з тим, надлишок вільного часу виявився теж не однозначно корисний».

Дослідники проаналізували дані 21 736 американців, які брали участь в опитуванні про використання особистого часу в період з 2012 по 2013 роки. Учасники опитування представили детальний звіт про те, що вони робили протягом попередніх 24 годин, із зазначенням часу доби і тривалості кожного заняття, а також повідомили про своє почуття благополуччя. Вчені виявили, що зі збільшенням доступного вільного часу поліпшувалося і самопочуття, але його поліпшення виходило на плато починаючи з позначки о другій годині, а після п'яти годин без роботи і зовсім змінювалося погіршенням.

Для подальшого вивчення цього явища дослідники провели онлайн-експеримент, в якому взяли участь понад 6000 чоловік. У ньому учасників просили уявити, що у них є певна кількість вільного часу кожен день протягом як мінімум шести місяців. Людям було випадковим чином призначено невелика (15 хвилин в день), помірна (3,5 години в день) або велика (7 годин на день) кількість вільного часу. Потім добровольців попросили повідомити, що вони відчувають при думці про такий розклад.

Дослідники виявили, що ті, у кого мало вільного часу, відчували більший стрес, ніж ті, у кого його помірна кількість. Але ті, у кого вільних годин було занадто багато, відчували себе менш продуктивними, ніж люди в помірній групі, що призводило до того, що у них також знижувалося ментальне благополуччя.

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