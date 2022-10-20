Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
Анастасія Даугулє відповіла на звинувачення нардепки Безуглої
фото: Анастасия Даугуле/Facebook

Нардепка вимагає «крові» журналістів, які раніше працювали на проросійських телеканалах

Ведуча телеканалу «Інтер» Анастасія Даугулє заявила, що ніколи не працювала на заборонених та визнаних в Україні проросійськими телеканалах, а також запевнила, що під час своєї роботи не поширювала наративи російської пропаганди. Про це журналістка сказала у розмові з «Главкомом», коментуючи запит Безуглої до СБУ щодо поширення «кремлівських наративів» журналістами телемарафону, у якому серед інших фігурує і Даугулє.

Телеведуча наголосила, що вважає депутатський запит Безуглої сповненою «безпідставних звинувачень за змістом і ідеологічних кліше за формою».

«Я ніколи не працювала на телеканалах NewsOne, ZIK, 112, «Наш» тощо. Ніколи не висловлювалась щодо так званої «дискримінації» мови, «громадянської війни» на Донбасі, правомірності окупації Криму. Перелік звинувачень є абсурдним і безглуздим», – зазначає журналістка.

Даугулє також стверджує, що з першого дня повномасштабного вторгнення перебуває в Україні, і одразу висловила чітку позицію щодо країни-агресора.

«Нікуди не тікала в найтяжчі дні, цілодобово працювала на інформаційному фронті, спала на підлозі в редакції, під звуки пострілів та вибухів виїжджала на зйомки, небезпечні відрядження на лінію зіткнення тощо. Шкода, що під час повномасштабного вторгнення, коли Україна героїчно протистоїть російській навалі, народний депутат спрямовує сили на підживлення дискурсу внутрішньої ненависті та доносів», – додає вона.

Даугулє також висловила жаль, що «подібні запити відволікають поважні державні органи, до яких спрямоване звернення, від роботи з протидії реальному ворогові».

«Сподіваюсь, що народний депутат розбереться в ситуації і не дозволить використовувати своє ім’я в політичних чварах», – резюмувала журналістка.

Нагадаємо, раніше народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла повідомила, що ініціює звернення до СБУ, Нацради та міністра Олександра Ткаченка, щодо присутності в ефірі журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують «кремлівські наративи». 

Депутатка висловила незадоволення, що «частина проросійських журналістів все ще непогано почуваються після 24 лютого 2022 року».

Читайте також: Полювання на відьом із телевізора. Список депутатки Безуглої
Теги: СБУ ЗМІ телебачення національний телемарафон Мар’яна Безугла

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де наразі перебуває Бондаренко – невідомо 
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
1 вересня, 10:35
У депутатки Безуглої є питання до роботи журналістки Влащенко
Проросійські журналісти в етері телемарафону. «Слуга» Безугла звернулася до СБУ
18 жовтня, 18:18
Між Яровою та Безуглою раніше виник скандал через футболку цього ж бренду 
Відома волонтерка потролила Безуглу (фото)
15 вересня, 12:00

Суспільство

Історія Андрія Котовенка, який після 22 операцій повернувся на фронт
Історія Андрія Котовенка, який після 22 операцій повернувся на фронт
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ
Сухо лише на заході України: прогноз погоди на 20 жовтня
Сухо лише на заході України: прогноз погоди на 20 жовтня
Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами
Економія електроенергії: у Києві вирішили проблему з тролейбусами
20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
20 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
В Україні найближчими днями очікується перший сніг
В Україні найближчими днями очікується перший сніг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна
37K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
37K
На Прикарпатті прогриміли вибухи
19K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
11K
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
9484
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Новини

Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
18 жовтня, 06:33

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту