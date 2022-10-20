Ведуча «Інтера» Даугулє відповіла нардепці, яка «настукала» на неї в СБУ

Нардепка вимагає «крові» журналістів, які раніше працювали на проросійських телеканалах

Ведуча телеканалу «Інтер» Анастасія Даугулє заявила, що ніколи не працювала на заборонених та визнаних в Україні проросійськими телеканалах, а також запевнила, що під час своєї роботи не поширювала наративи російської пропаганди. Про це журналістка сказала у розмові з «Главкомом», коментуючи запит Безуглої до СБУ щодо поширення «кремлівських наративів» журналістами телемарафону, у якому серед інших фігурує і Даугулє.

Телеведуча наголосила, що вважає депутатський запит Безуглої сповненою «безпідставних звинувачень за змістом і ідеологічних кліше за формою».

«Я ніколи не працювала на телеканалах NewsOne, ZIK, 112, «Наш» тощо. Ніколи не висловлювалась щодо так званої «дискримінації» мови, «громадянської війни» на Донбасі, правомірності окупації Криму. Перелік звинувачень є абсурдним і безглуздим», – зазначає журналістка.

Даугулє також стверджує, що з першого дня повномасштабного вторгнення перебуває в Україні, і одразу висловила чітку позицію щодо країни-агресора.

«Нікуди не тікала в найтяжчі дні, цілодобово працювала на інформаційному фронті, спала на підлозі в редакції, під звуки пострілів та вибухів виїжджала на зйомки, небезпечні відрядження на лінію зіткнення тощо. Шкода, що під час повномасштабного вторгнення, коли Україна героїчно протистоїть російській навалі, народний депутат спрямовує сили на підживлення дискурсу внутрішньої ненависті та доносів», – додає вона.

Даугулє також висловила жаль, що «подібні запити відволікають поважні державні органи, до яких спрямоване звернення, від роботи з протидії реальному ворогові».

«Сподіваюсь, що народний депутат розбереться в ситуації і не дозволить використовувати своє ім’я в політичних чварах», – резюмувала журналістка.

Нагадаємо, раніше народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла повідомила, що ініціює звернення до СБУ, Нацради та міністра Олександра Ткаченка, щодо присутності в ефірі журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують «кремлівські наративи».

Депутатка висловила незадоволення, що «частина проросійських журналістів все ще непогано почуваються після 24 лютого 2022 року».