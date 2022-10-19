Полювання на відьом із телевізора. Список депутатки Безуглої

Нардепка вимагає крові журналістів, які раніше працювали на проросійських телеканалах

Нардепка-«слуга» Мар’яна Безугла направила депутатський запит до Служби безпеки, Нацради з питань телебачення та радіомовлення та міністра Олександра Ткаченка щодо присутності в ефірі національного марафону журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують «кремлівські наративи».

«Я не розумію, чому частина проросійських журналістів та пропагандистів з каналів Медведчука, Мураєва та Ахметова типу Макса Назарова, Діани Панченко, Наташі Влащенко тощо все ще непогано почуваються після 24 лютого 2022 року. Подаю звернення на Олександр Ткаченко, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Служба безпеки України», – зазначила нардепка.

Так, вона попросила відсторонити низку журналістів від участі у інформаційному марафоні і дала адресатам звернення 10 днів на відповідь.

Зазначимо, що коментатори неоднозначно відреагували на ініціативу депутатки Безуглої. Серед іншого, їй нагадали, що вона сама не гребувала участю в ефірах на проросійських телеканалах. Про те телеграмканал «Тайны депутата», який пов’язують із Банковою, підтримав нардепку. «Ми теж (як і Безугла – «Главком») не розуміємо», – лаконічно зазначили у публікації на каналі.

До слова, ще у травні цього року українські медійні організації та журналісти звернулись до президента України Володимира Зеленського і Олександра Ткаченка з приводу участі ведучих, які до 2022 року поширювали проросійську пропаганду в ефірах мовників, які позиціонуються як національні. У документі перераховані наступні журналісти: Макс Назаров, Діана Панченко, Світлана Крюкова, Володимир Полуєв, Леся Медвєдєва, Василь Голованов, Тигран Мартиросян, Наташа Влащенко, Тетяна Гончарова, Назар Довгий та Анастасія Даугулє. Підписанти нагадують, що ці ведучі донедавна працювали на каналах, власниками яких були проросійські політики, а інформаційна політика цих мовників базувалася на просуванні кремлівських наративів про «зовнішнє управління» з боку США, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, про нібито правомірність окупації Криму Росією тощо. Крім того, на каналах розповідали про «соросят», «біолабораторії США» та спроби проведення телемостів із Росією.

Варто зазначити, що нині значна частина цих журналістів переїхала на YouTube – завела там тг-канали. Вони беруть інтерв’ю у різних публічних людей, експертів, політиків. Таких шляхом пішли, приміром, Василь Голованов, Наташа Влащенко, Макс Назаров.

«Главком» звернувся до кількох телеведучих, яких згадала і депутатка Безугла, і автори петиції. У більшості своїй медійники, які тепер мають статус одіозних, не горять бажанням щось коментувати і підкидати хмиз у багаття, яке розпалила Безугла. Проте дехто все ж таки зважився на удар у відповідь…

Діана Панченко запрошує Безуглу

Діана Панченко таки відреагувала на ініціативу Безуглої, щоправда зробила вона це не у соцмережах – звідти телеведуча давно видалилася. Нині вона працює у проросійському пропагандистському виданні «Голос правди».

«Вважаю неприпустимим, що ви недобросовісно моніторите нацефір. Інакше зауважили б, що на цьому «святі життя» бути честі не маю. І, щиро кажучи, не хочеться. Також звертаюся до вас як до частої гості моїх ефірів. Готую нові цікаві формати. Рада почути вашу експертну думку. Без неї – ніяк. Вважаю, що в ораторському мистецтві ви ще ефективніше, ніж на фронті», – написала Панченко. Звісно, російською мовою.

«Голос правди» позиціонує себе як «опозиційне видання»

Панченко не збрехала – Безугла справді була частим гостем у неї на ефірах.

Що стосується самого видання «Голос правди», місце його створення – Росія. Проте Панченко це не бентежить. Проєкт був створений у 2014 році, у 2020-му фінансування закінчилося, і видання подалося на грант в «Фонд грантов президента РФ». Проте йому офіційно відмовили. Сам факт нинішнього існування видання є свідченням того, що знайшлися альтернативні джерела. Саме на ньому знайшли «притулок» такі персонажі, як Тетяна Монтян, Анатолій та Ольга Шарії тощо.

Опис російського проєкту «Голос правди» з сайту «Фонд президентських проєктів РФ»

3 фото На весь екран





На цьому ресурсі Панченко продовжує просувати проросійські наративи: говорить про компроміси з Москвою, «у Росії на бойовому чергуванні близько 1500 ядерних боєзарядів» і взагалі Зеленський, мовляв, «провокує Путіна». Тож Панченко точно з тих, хто не покаявся.

Де нині перебуває Діана сказати важко – у мережі була інформація, що вона назавжди виїхала з України.

Подруга Киви

А от журналістка Світлана Крюкова – заступник головного редактора одіозного проросійського видання «Страна» – ніяк не коментує ініціативу Безуглої. Свого часу Крюкова не приховувала хороших стосунків з друзями кума Путіна Медведчука. Вона була гостею на пишному святкуванні 43-го дня народження Іллі Киви – екснардепа України, який втік до РФ.

Крюкова подарувала Киві картину власного написання – згодом її знайшли при обшуку у екснардепа Фото «1+1»

Крюкова фотографується із на той моменту депутатом ОПЗЖ Нестором Шуфричем та все тією ж Діаною Панченко Фото Facebook Крюкової

Нині ж на її сторінці у Facebook красується напис «Русский военный корабль, иди нах*й!», а саму сторінку Світлана після деякої перерви продовжує вести російською мовою. Проживає нині у Києві – про це свідчать її регулярні дописи про життя столиці.

Анастасія Даугулє: Победа одна на всех

Ведуча телеканалу «Інтер» (на якому протягом тривалого часу інформаційну політику курував російський політтехнолог Ігор Шувалов) під час Революції Гідності гнула «лінію партії» – тобто обстоювала позицію президента Януковича. Після його втечі Анастасія неодноразово була співведучою організованих «Інтером» концертів до 9 травня.

Нині ж Даугулє – патріотка, яка висвітлює події війни, записує інтерв’ю з нашими бійцями. Так, останній допис у Facebook Анастасії присвячений бійцю з позивним «Британець».

Варто зазначити, що коментатори нагадали телеведучій її «хороводи побєдобєсія», на що Даугулє відповіла аргументом: чому, мовляв, сам коментатор «не на фронті»?

Ще одна фраза, яку і коментатори, і медіаексперти регулярно згадують Даугулє, – це «вулиці наших міст називають іменами фашистських злочинців». У коментарі «Главкому» Даугуле наголосила, що вважає депутатський запит Безуглої сповненою «безпідставних звинувачень за змістом і ідеологічних кліше за формою».

«Я ніколи не працювала на телеканалах NewsOne, ZIK, 112, «Наш» тощо. Ніколи не висловлювалась щодо так званої «дискримінації» мови, «громадянської війни» на Донбасі, правомірності окупації Криму. Перелік звинувачень є абсурдним і безглуздим», – зазначає журналістка.

Даугулє також стверджує, що з першого дня повномасштабного вторгнення перебуває в Україні, і одразу висловила чітку позицію щодо країни-агресора. «Нікуди не тікала в найтяжчі дні, цілодобово працювала на інформаційному фронті, спала на підлозі в редакції, під звуки пострілів та вибухів виїжджала на зйомки, небезпечні відрядження на лінію зіткнення тощо. Шкода, що під час повномасштабного вторгнення, коли Україна героїчно протистоїть російський навалі, народний депутат спрямовує сили на підживлення дискурсу внутрішньої ненависті та доносів», – додає вона.

Даугулє також висловила жаль, що «подібні запити відволікають поважні державні органи, до яких спрямоване звернення, від роботи з протидії реальному ворогові». «Сподіваюсь, що народний депутат розбереться в ситуації і не дозволить використовувати своє ім’я в політичних чварах», – резюмувала журналістка.

Влащенко тягне Безуглу до суду

А ось журналістка Наташа Влащенко відреагувала дуже гостро – позовом до суду.

Далі дослівні цитати.

«Хочу нагадати Мар'яні, що вона (як і більшість її колег) неодноразово була в моїх ефірах і нічого її не турбувало... Крім того, відкрию «таємницю» народному депутату: я жодного дня не брала участі у марафоні «Єдині новини». Якби ви, Мар'яно, хоч раз дивилася марафон – здогадалася б про це з першого разу. Як і підписанти листа-доносу (звернення медійників, про яке йшлося вище – «Главком»)», – написала вона у Facebook Влащенко.

Телеведуча також зауважила, що «все своє журналістське життя займає послідовну проукраїнську позицію». «Вважаю нижчим за свою гідність нагадувати про свою книгу про анексію Криму (яку ви, звичайно, не читали), стверджую, що жодного разу в житті не говорила про жодну громадянську війну, утиск російської мови та інші дурниці, які ви перерахували», – зауважила вона.

Анонс програми Влащенко на Zik, 2018 рік

«Я понад 30 років у професії, записала 5 тис. інтерв'ю з українськими президентами, політиками, діячами культури, спортсменами, присвятивши своє життя професії та країні. Звання Заслуженого журналіста України я отримала від одного з найпроукраїнських Президентів за всю новітню історію країни-Віктора Ющенка. Я не хотіла під час війни порушувати питання про перешкоджання журналістській діяльності, але своїм невіглаством і безглуздими, брехливими звинуваченнями ви змусили мене звернутися до суду та європейських громадських організацій», – написала вона.

«Як заступник Голови парламентського Комітету з безпеки, ви маєте усвідомлювати величезну відповідальність за такі звинувачення під час війни, за людські долі. Неперевірена інформація, тиск, брехня свідчать, що ви не розумієте рівня цієї відповідальності. Тому зустрінемося у суді», – припечатала Влащенко.

У коментарях сварка Влащенко з Безуглою продовжилась.

«Це так мило, ще подивлюся, хто вас лайкнув», – прокоментувала нардепка.

«Мило – це на побаченні. А ви – державний діяч», – відрізала Влащенко.

Журналістку підтримали бізнесмен Гарік Когородський та її давній друг, одіозний «слуга» Макс Бужанський.

«Думаю, якби тобі було відомо про скоєння злочину, тобі треба було негайно заявити про це в СБУ. Інакше ти або покривала злочинців, або чиниш наклеп», – звернувся Бужанський до колеги по фракції.

Влащенко тривалий час працювала на телеканалі ZIK, і лишилась там після того, як медіа перейшло під контроль людей Медведчука, хоча тоді половина колективу звільнилась. Нині Наташа перейшла в YouTube, регулярно викладає нові інтерв’ю, у тому числі – з російськими опозиціонерами.

Наталія Сокирчук, «Главком»