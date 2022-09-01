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Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
Де наразі перебуває Бондаренко – невідомо 
фото з відкритих джерел

Ексрегіоналка відома проросійською риторикою 

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook запропонувала розшукати свою ексколегу, колишню народну обраницю-регіоналку Олену Бондаренко.  

«А де Олена Бондаренко? Давайте знайдемо. Стільки шуму на каналах, поширень. Інформаційно-психологічних операцій. А після 24 лютого зникло, коли «што-то пошло не так». Думає, забули?.. Пам‘ятаю, у неї дочка в США була...», – написала Безугла.  

Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича фото 1

Також нардепка від «Слуги народу» пропонує повідомляти їй про «таких, які «залягли на дно», вона збиратиме про них відомості.  

Бондаренко Олена Анатоліївна – екснардепка-регіоналка, відома українофобством та лобіюванням російського шоу-бізнесу. Соратниця експрезидента-втікача Віктора Януковича. 

Нагадаємо, нещодавно Безугла поскандалила з волонтерами

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Теги: Олена Бондаренко Мар’яна Безугла США

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