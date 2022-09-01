Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича
Ексрегіоналка відома проросійською риторикою
Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook запропонувала розшукати свою ексколегу, колишню народну обраницю-регіоналку Олену Бондаренко.
«А де Олена Бондаренко? Давайте знайдемо. Стільки шуму на каналах, поширень. Інформаційно-психологічних операцій. А після 24 лютого зникло, коли «што-то пошло не так». Думає, забули?.. Пам‘ятаю, у неї дочка в США була...», – написала Безугла.
Також нардепка від «Слуги народу» пропонує повідомляти їй про «таких, які «залягли на дно», вона збиратиме про них відомості.
Нагадаємо, нещодавно Безугла поскандалила з волонтерами.
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