Депутатка Безугла оголосила полювання на одіозну соратницю Януковича

Ексрегіоналка відома проросійською риторикою

Народна депутатка з фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook запропонувала розшукати свою ексколегу, колишню народну обраницю-регіоналку Олену Бондаренко.

«А де Олена Бондаренко? Давайте знайдемо. Стільки шуму на каналах, поширень. Інформаційно-психологічних операцій. А після 24 лютого зникло, коли «што-то пошло не так». Думає, забули?.. Пам‘ятаю, у неї дочка в США була...», – написала Безугла.

Також нардепка від «Слуги народу» пропонує повідомляти їй про «таких, які «залягли на дно», вона збиратиме про них відомості.

Бондаренко Олена Анатоліївна – екснардепка-регіоналка, відома українофобством та лобіюванням російського шоу-бізнесу. Соратниця експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, нещодавно Безугла поскандалила з волонтерами.