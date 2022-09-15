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Відома волонтерка потролила Безуглу (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Відома волонтерка потролила Безуглу (фото)
Між Яровою та Безуглою раніше виник скандал через футболку цього ж бренду 
фото: Dana Yarovaya/ Facebook

Ярова продає свій одяг, а кошти спрямовує на ЗСУ

Українська волонтерка Дана Ярова оголосила, що її светр бренду Moschino продано за $5 тис. Кошти з продажу волонтерка обіцяє віддати на закупівлю автівок для ЗСУ. Про це вона написала на сторінці у Facebook.

«Я не хотіла засмучувати Мар’яну. Але я вас попереджала про латентний фетишизм моїх речей. Не кажіть їй, але білий світшот «Москіно» продано за $5 тис. Машинам ще бути. P.S. Мені здається що бренд «Москіно» мені винен за рекламу», – йдеться в дописі. 

Нагадаємо, раніше депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою».

Крім того, «слуга» заявила, що футболка Ярової коштує приблизно 11 тис. грн, натякнувши, що волонтерка нібито купила її за гроші, які українці пожертвували на благодійність.

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Після цього Дана Ярова оголосила про продаж футболки, яка обурила нардепку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу, з аукціону. Лот придбав за 36 920 грн (плюс вартість оформлення в музейний експонат; Ярова написала у себе на сторінці про загальну суму 39 920 грн) колишній очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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Теги: Facebook скандал Мар’яна Безугла

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