Верещук розповіла, як відбуватиметься евакуація людей із небезпечних регіонів

Верещук вважає, що не буде величезної хвилі переселенців

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що евакуація людей із небезпечних регіонів і надалі відбуватиметься планово, проблем не буде. Про це Верещук сказала в ефірі телемарафону.

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Верещук вважає, що не буде величезної хвилі переселенців.

«Уже лютий, і люди їдуть планово. Ми бачимо Донецьку область, ми бачимо Херсонську, Харківську, Запорізьку області. Ми говоримо саме про ті області, де може бути найбільший ризик того, що люди будуть евакуйовуватися масово», - сказала Верещук.

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За її словами, з прифронтових регіонів продовжують курсувати евакуаційні потяги, якими безплатно можна дістатися до центральних і західних областей України. Люди записуються на них та виїжджають.

«Я не думаю, що буде велике переміщення, але навіть якщо буде, то ми контролюємо ситуацію, і вона буде опанована», - додала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, що Польща оновила правила повторного в’їзду для біженців з України.