Ветеранські організації хочуть провести Ходу до Дня незалежності



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Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд президента України проект Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей

Рада при Президенті підтримала ідею проведення Ходи

Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президентові підтримала ініціативу низки ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня незалежності України Ходи ветеранів.

Про це 18 липня повідомляє офіційний сайт Президента.

«Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу низки ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня незалежності України Ходи ветеранів як неполітичної та об’єднавчої акції, що продемонструє силу та єдність захисників нашої країни», – йдеться у повідомленні.

Крім того, голова Консультативної ради Сергій Куніцин проінформував учасників засідання про заходи, заплановані до Дня пам’яті захисників України 29 серпня.

Зокрема, цього дня планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбудеться панахида в пам’ять про загиблих захисників України за участі родичів полеглих героїв, подібні заходи пройдуть у містах і селах України.

Серед іншого, Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд президента України проект Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Також було відзначено необхідність створення в кожному регіоні консультативних рад у справах ветеранів обласного рівня, які займатимуться ветеранською проблематикою на місцях.

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