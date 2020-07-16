Старійшина українського парламентаризму звернувся до Зеленського з несподіваною пропозицією



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Ігор Юхновський 16 липня виступив у Верховній Раді

94-річний Ігор Юхновський закликав Зеленського не знижувати статус попередніх президентів

Народний депутат України І–IV скликань Ігор Юхновський звернувся до глави держави Володимира Зеленського під час урочистого засідання присвяченого 30 річниці ухвалення Декларації про суверенітет України. Юхновський попросив Зеленського зробити попереднього президента (мова, очевидно, про Петра Порошенка, - «Главком») своїм радником і не принижувати статус попередніх глав держави.

Ігор Юхновський також попросив президента не боятися воювати, оскільки в країні є армія.

Ексдепутат під час виступу у парламенті також попросив Зеленського сприяти утвердженню української мови насамперед у своїй родині і серед своїх соратників.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада зібралася на урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет. З цієї нагоди до Верховної Ради прийшов і шостий президент України Володимир Зеленський.

Ігор Рафаїлович Юхновський — український фізик-теоретик. Герой УКраїни. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І–IV скликань, почесний громадянин Львова. В. о. Голови Українського інституту національної пам'яті. Почесний директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка. Один з учасників ініціативної групи «Першого грудня»



