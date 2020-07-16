Зеленський прийшов на урочисте засідання Ради



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Україна святкує 30 річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет

Президент України Володимир Зеленський прийшов до Верховної Ради. Сьогодні, 16 липня, в парламенті проходить урочисте засідання у зв'язку з річницею прийняття Декларації про державний суверенітет.

«В урочистому засіданні Верховної Ради бере участь президент», - оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Зеленський повинен виступити та вручити нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України, а спікер Ради Дмитро Разумков — почесні грамоти народним депутатам першого скликання, учасникам прийняття Декларації.

Крім них мають також виступити перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України у 1990−1991 році, народний депутат України I-IV скликань Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України І-IV скликань Ігор Юхновський та інші учасники засідання.

До участі в засіданні також запрошені:

народні депутати України першого та дев’ятого скликань;

голови Верховної Ради України попередніх скликань;

президенти України у попередні роки;

прем'єр-міністр України та члени Кабінету міністрів України;

керівники судової гілки влади;

посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду;

голови дипломатичних представництв іноземних держав;

представники засобів масової інформації;

інші офіційні особи.

Також зазначимо, що це останній пленарний тиждень Ради перед літніми канікулами.

Відзначимо, сьогодні Україна святкує 30 річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет. Так, 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила державно-правовий акт – Декларацію про державний суверенітет України, покликаний гарантувати національні інтереси народу України.

Державотворчий акт складався з 10 розділів, в яких детально окреслювались основи державного, політичного та економічного ладу України.

Декларація про державний суверенітет визначила республіканську форму правління, визначила суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася недоторканною.

Верховна Рада УРСР постановляла, що віднині від імені народу України може виступати тільки вона.

Декларація утверджувала виключне право українського народу на володіння, користування та розпорядження національним багатством своєї країни.

Декларація започаткувала процес новітнього державотворення в Україні, створила правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 Акта проголошення незалежності України.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 липня, о 16:00 розпочинається урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.