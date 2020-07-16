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    Політика

    Президент Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого

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    Леонід Кравчук та Володимир Зеленський - Президент Зеленський нагородив Кравчука орденом Ярослава Мудрого
    Леонід Кравчук та Володимир Зеленський
    Фото: Офіс президента

    Леонід Кравчук став одним з небагатьох повних кавалерів ордена Ярослава Мудрого

    Президент Володимир Зеленський в четвер, 16 липня, на честь 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет відзначив державними нагородами першого президента України Леоніда Кравчука і кількох народних депутатів попередніх скликань.

    Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

    У документі наголошується, що нагороди присвоєні «за значний особистий внесок у справу державотворення, побудову незалежності Української держави, активну громадсько-політичну діяльність та з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України».

    Зокрема, Зеленський нагородив народного депутата Ради I, III - VI, VIII скликань Анатолія Матвієнка (посмертно) і народного депутата I, II і IV скликань Миколу Поровського орденом Свободи.

    Перший президент Леонід Кравчук нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня. Таким чином він став одним з небагатьох повних кавалерів цього ордена.

    Крім того, народні депутати I скликання Ради Олександра Барабаша Зеленський нагородив орденом «За заслуги» I ступеня, Мирослава Мотюка - орденом «За заслуги» III ступеня.

    Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Україна відзначає 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет. У зв'язку з цим сьогодні Верховна Рада проводила урочисте засідання.

    До слова, старійшина українського парламентаризму звернувся до Зеленського з несподіваною пропозицією.

    Верховна Рада Леонід Кравчук Володимир Зеленський Україна президент суверенітет державні нагороди
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