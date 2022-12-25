Відлига та дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 грудня

У східній частині України температура повітря буде +1...+4 градуси

Погода в Україні у неділю, 25 грудня, буде мокрою. У більшості міст синоптики обіцяють дощі, а в Карпатах – штормовий вітер. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Згідно з прогнозами синоптиків, вітер по Україні рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Водночас у Карпатах можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

На півдні очікуються дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +5 до +6 градусів. Хмарно та з проясненнями прогнозують на півночі. Повітря прогріється від +1 до +4 градусів. У другій половині дня пройде дощ, який до вечора закінчиться.

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У східній частині України температура повітря буде +1...+4 градуси. Хмарно, без опадів. На заході стовпчики термометрів показуватимуть +4...+7 градусів. Увесь день буде хмарно, однак без дощу. У центральних регіонах температура триматиметься між +2 та +5. Місцями пройдуть короткочасні дощі.

У Києві, 25 грудня, на зміну дрібному дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дрібний дощ зі снігом. Температура повітря становитиме +1...+3 градуси.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.