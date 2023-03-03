Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото)

«Народні Спартани» заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики

Фонд Сергія Притули закупив для ЗСУ 101 одиницю гусеничної бронетехніки. Відповідні фото опублікував волонтер Роман Сініцин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«101 одиниця бронетехніки для Сил Оборони! Бойові машини законтрактовані благодійним Фондом Сергія Притули і уже на шляху в Україну. Перші 20+ одиниць уже тут», – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, це найбільша в Україні партія бронетехніки придбана волонтерами/приватними особами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На сторінці Фонду зазначається, що збір 200 млн грн на купівлю 50 британських бронетранспортерів Spartan було оголошено у листопаді. Тоді за півтори доби зібрали 236 млн грн. Врешті на цю суму придбали 101 одиницю техніки: бронетранспортери Spartan, машини для їх ремонту та евакуації FV434, а також медевакуаційні машини, командні Sultan, штурмові FV432 Bulldog та евакуатори бронетехніки Samson. Перші 24 з них уже в Україні.

«Народні Спартани» заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики.

Раніше Сергій Притула вразив сумою, яку в його фонд задонатили діти.

Також Притула несподівано попросив допомоги у Шойгу.