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Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото)
Ймовірно, це найбільша в Україні партія бронетехніки придбана волонтерами/приватними особами
Фонд Сергія Притули

«Народні Спартани» заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики

Фонд Сергія Притули закупив для ЗСУ 101 одиницю гусеничної бронетехніки. Відповідні фото опублікував волонтер Роман Сініцин.

«101 одиниця бронетехніки для Сил Оборони! Бойові машини законтрактовані благодійним Фондом Сергія Притули і уже на шляху в Україну. Перші 20+ одиниць уже тут», – йдеться в повідомленні.

Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото) фото 1
Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото) фото 2
Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото) фото 3

Ймовірно, це найбільша в Україні партія бронетехніки придбана волонтерами/приватними особами.

На сторінці Фонду зазначається, що збір 200 млн грн на купівлю 50 британських бронетранспортерів Spartan було оголошено у листопаді. Тоді за півтори доби зібрали 236 млн грн. Врешті на цю суму придбали 101 одиницю техніки: бронетранспортери Spartan, машини для їх ремонту та евакуації FV434, а також медевакуаційні машини, командні Sultan, штурмові FV432 Bulldog та евакуатори бронетехніки Samson. Перші 24 з них уже в Україні.

«Народні Спартани» заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики. 

Раніше Сергій Притула вразив сумою, яку в його фонд задонатили діти.

Також Притула несподівано попросив допомоги у Шойгу.

Читайте також: Чому замовлені волонтерами «Спартани» такі дорогі? Притула дав пояснення
Теги: ЗСУ війна волонтер Сергій Притула

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