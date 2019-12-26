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    Суспільство

    Відомий інтелектуал порівняв Зеленського з Кучмою у часи «Кучмагейту»

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    Прізвище Володимира Зеленського так само часто звучить за кордоном, як у свій час звучало прізвище експрезидента Леоніда Кучми, але це зовсім не говорило про його вплив, - Маринович - Відомий інтелектуал порівняв Зеленського з Кучмою у часи «Кучмагейту»
    Прізвище Володимира Зеленського так само часто звучить за кордоном, як у свій час звучало прізвище експрезидента Леоніда Кучми, але це зовсім не говорило про його вплив, - Маринович

    «Авторитет Зеленського після телефонної розмови з президентом Трампом не зріс», - робить висновок Мирослав Маринович

    Теперішній президент Володимир Зеленський не має більшого впливу на світову політику, ніж п'ятий президент Петро Порошенко. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив правозахисник, відомий інтелектуал, віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

    За словами Мариновича, авторитет Зеленського після телефонної розмови з президентом Трампом не зріс. «Всі відчули його слабинку — страх перед Трампом, що він хоче підлестити. Це було очевидно», - зауважив правозахисник і додав, що часте звучання прізвища Зеленського за океаном не збільшує і авторитет України.

    «Те, що ім'я українського президента звучить за океаном, те, що Україна є основою «Українаґейту» в Америці, - це одне, але роль України в цьому процесі пасивна», - вважає Маринович.

    На думку правозахисника, в очах західних політиків Україна є іграшковою країною і те, що прізвище Зеленського звучить за кордоном частіше, ніж прізвища попередніх президентів України, не говорить про зростання його впливу.

    «Зрештою, в часи «Кучмаґейту» так само ім'я Кучми звучало дуже сильно. Але це зовсім не означало його вплив. Я читав деяку аналітику того, що відбулося у Парижі. То експерти кажуть, що і фізіономічно, і мова тіла вказувала на те, що Зеленський – недосвідчений політик. Я тішився тим, що він не здався, це його великий здобуток», - підбив підсумки аналітик.

    На думку Мариновича, «наймудріше, що може зробити Зеленський — не втручатися у цю внутрішньоамериканську боротьбу тому, що можна виграти якийсь одномоментний раунд, але програти всю битву».

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    Петро Порошенко Володимир Зеленський Україна президент Мирослав Маринович
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