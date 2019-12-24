Названо дату підписання контрактів між Україною і РФ щодо транзиту газу



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Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України - підкреслив Вітренко

Українська сторона підготувала проєкти контрактів про виплату Росією 3 мільярдів доларів та контрактів для продовження транзиту російського газу через Україну до Європи. Їх планують підписати 26 грудня.

Про це повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«26 грудня команди «Нафтогазу» та «Газпрому» зустрінуться, аби остаточно погодити умови договорів. Кожна сторона має свої проекти договорів, а от підписати потрібно лише один комплект. Власне 26 грудня ми й будемо працювати над спільним варіантом», - написав Вітренко у «Фейсбуці».

Він наголосив, що спільний варіант не означає, що передбачаються «суцільні поступки з нашого боку».

«Ми в жодному разі не дамо поступитися національними інтересами України, - підкреслив Вітренко. - Сподіваємось, що нам вдасться погодити умови договорів та завершити цей процес уже в п’ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме й на вихідних».

«Аби забезпечити транзитний контракт для України та не підвести наших європейських партнерів», - наголосив комерційний директор «Нафтогазу».

Раніше у «Нафтогазі» заявили про ризики невиконання Росією обіцянок щодо транзиту.

Вітренко також заявив у понеділок, що зараз триває складне узгодження контрактів з російським «Газпромом».

Нагадаємо, Україна, Росія і Єврокомісія підписали протокол про транзит газу. Контракт на поставку газу в Європу Україна і Росія мають підписати до кінця року. Термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.



