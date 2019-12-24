«Краще б не народжувався». Путін став обличчям реклами презервативів у Бразилії



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На рекламній графіці зображена іграшкова фігурка Путіна, ізольована всередині презерватива Фото: platinum_fmd / behance

Слоган реклами – Деякі люди не повинні були народитися ніколи

Бразильська студія Platinum Studio створила рекламу презервативів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у головній ролі. Відповідні фото були презентовані на сторінці студії в Instagram.

«Третє зображення проєкту «Деякі люди ніколи не повинні народитися» нарешті виконано. Насолоджуйтесь!», - йдеться у підпису до них.

Раніше замкнутими в гумовий виріб художниками Platinum були президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин.

Нещодавно Путін заявив, що збирається вп’яте очолити Росію.

Як відомо, Путін пробув президентом РФ вже чотири терміни: 7 травня 2000 - 7 травня 2004 року, 7 травня 2004 - 7 травня 2008 року. Потім з 7 травня 2008 по 7 травня 2012 країну очолював Дмитро Мєдвєдєв, а далі - знову Путін, причому двічі: 7 травня 2012 - 7 травня 2018 (термін подовжено на 2 роки), і з 7 травня 2018 донині.

Нагадаємо, Путін також розказав, що експрезидент України Петро Порошенко під час укладання перших Мінських угод начебто наполягав на тому, щоб під документом поставили підписи ватажки терористів «Л/ДНР», хоч ті відмовлялися це робити.