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    Суспільство

    Відомий рок-музикант б’є на сполох через реформи на Українському радіо

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    Сергій Василюк каже, що для багатьох радіостанцій його гурт &laquo;Тінь Сонця&raquo;&nbsp;так і залишився &laquo;неформатом&raquo; - Відомий рок-музикант б’є на сполох через реформи на Українському радіо
    Сергій Василюк каже, що для багатьох радіостанцій його гурт «Тінь Сонця» так і залишився «неформатом»

    Квоти на українську музику не допомагають пробитися навіть на некормерційне радіо, - лідер гурту «Тінь сонця»

    Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк говорить, що квоти на використання української мови та музики на радіо і телебаченні ніяк не позначилися на популярності колективу. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами музиканта, для багатьох радіостанцій вони так і залишились «неформатом». Більш того, ситуація погіршилась. Бо тепер пісні колективу не звучать і там, де раніше їх можна було почути. «Хвилюють в цьому контексті і внутрішні реорганізаційні процеси на Українському радіо. Свого часу і «Промінь», і «Культура» нас крутили найбільше, тепер же, як і більшість ФМ станцій, – надто епізодично», - говорить Василюк.

    Нагадаємо, «Тінь Сонця» - український фолк-метал-гурт із Києва, створений 1999 року. Учасник українських фестивалів, таких як «Захід-фест», «Файне Місто», «Respublica», «Бандерштат», «Woodstock Ukraine», «Трипільське Коло» тощо.

    Своєрідною візиткою карткою гурту є пісня «Козаки» (в народі «Їхали козаки»), під яку виходив на ринг боксер Олександр Усик; вона ж була обрана музичною візитівкою Національної збірної України з футболу на Євро-2016.

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