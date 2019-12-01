Відомий рок-музикант б’є на сполох через реформи на Українському радіо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Василюк каже, що для багатьох радіостанцій його гурт «Тінь Сонця» так і залишився «неформатом»

Квоти на українську музику не допомагають пробитися навіть на некормерційне радіо, - лідер гурту «Тінь сонця»

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк говорить, що квоти на використання української мови та музики на радіо і телебаченні ніяк не позначилися на популярності колективу. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами музиканта, для багатьох радіостанцій вони так і залишились «неформатом». Більш того, ситуація погіршилась. Бо тепер пісні колективу не звучать і там, де раніше їх можна було почути. «Хвилюють в цьому контексті і внутрішні реорганізаційні процеси на Українському радіо. Свого часу і «Промінь», і «Культура» нас крутили найбільше, тепер же, як і більшість ФМ станцій, – надто епізодично», - говорить Василюк.

Нагадаємо, «Тінь Сонця» - український фолк-метал-гурт із Києва, створений 1999 року. Учасник українських фестивалів, таких як «Захід-фест», «Файне Місто», «Respublica», «Бандерштат», «Woodstock Ukraine», «Трипільське Коло» тощо.

Своєрідною візиткою карткою гурту є пісня «Козаки» (в народі «Їхали козаки»), під яку виходив на ринг боксер Олександр Усик; вона ж була обрана музичною візитівкою Національної збірної України з футболу на Євро-2016.

Читайте більше: