Відомий телеведучий оголосив про тотальну поразку українського ТБ

На думку телеведучого, в Україні залишилося всього декілька ЗМІ, які висвітлюють події з україноцентричних позицій

«Українці в Україні не мають свого телевізора»

Відомий український телеведучий Остап Дроздов, нещодавно звільнений з «4 каналу», вважає, що україноцентризм наразі переживає тотальну поразку в медіа та зокрема на телебаченні. Таку думку Дроздов висловив в інтерв’ю «Главкому».

«У випадку з медіа накладається ще й розуміння катастрофи. Я спостерігаю крах українських медій, і це пов’язано не з ринком чи трендами альтернативних соцмереж, я маю на увазі тотальну поразку україноцентризму на ТБ. Ми припливли в ситуацію, коли «москалота», «русня» та інші «фоби» мають свій телевізор; малороси, «какаяразніци» та інші поціновувачі «Сватів» мають свій телевізор; русифіковані напівколаборанти мають свій телевізор, а українці в Україні не мають свого телевізора, який розмовляв би з ними лише українською мовою і лише українськими змістами», – зазначив Остап Дроздов.

Телеведучий вважає ситуацію, що склалася із вітчизняними медіа, без перебільшення трагічною та несправедливою.

«Ми маємо телевізор для всіх, кого завгодно – крім українців в Україні. І це трагедія. Коли дивишся на всю лінійку ТБ, то розумієш, що стоїш на згарищі професії. Генерально україноцентричних ЗМІ лишилися одиниці, та й там усюди є свої нюанси з партійно-політичними симпатіями тощо. Тому якщо говорити про мене, то я маю довжелезний список медіа-гноївок, куди ніколи в житті моя нога не ступить, і мізерний списочок із двох-трьох пунктиків, де, в принципі, ще можливо реалізовувати атакувально-проукраїнську концепцію. Сподіваюся, так і буде», – підсумував Дроздов.

Також Остап Дроздов пояснив, навіщо «слуги» скуповують ЗМІ. На думку публіциста, це є реалізацією стратегії із ліквідації української риторики й заміни її на малоросійську.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал). За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».