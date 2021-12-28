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    «Слуга» Ковальов купив 4 канал – ЗМІ

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    Олексій Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу і його представили колективу як нового власника - «Слуга» Ковальов купив 4 канал – ЗМІ
    Олексій Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу і його представили колективу як нового власника
    фото з відкритих джерел

    Офіційну позицію з цього питання нардеп обіцяє оприлюднити незабаром

    Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал). Про це свідчать дані YouControl.

    Так, Олексій Ковальов значиться засновником ТОВ «ТРК Інтеррадіо», а Іван Ковальов та Наталія Ковальова (ймовірно, батьки нардепа) – бенефіціарними власниками, пише detector.media.

    Раніше співвласниками каналу були Дмитро Добродомов і Андрій Мисик, після того як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов Максим Варламов.

    За даними «Української правди», Олексій Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу і його представили колективу як нового власника. Крім того, нардеп підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику каналу.

    За словами Ковальова, офіційну позицію з цього питання він оприлюднить незабаром.

    Нещодавно повідомлялося, Фонд держмайна планує продати одне з великих державних підприємств – Геройський солезавод, що на Херсонщині. Основним претендентом на його придбання є народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов.

    Раніше ми писали, що нардеп Олексій Ковальов отримав травми у результаті ДТП, що трапилася 15 листопада на 42 км автодороги Київ-Одеса.

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    Теги: телебачення депутат партія Слуга народу Дмитро Добродомов Наталія Ковальова
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    «Слуга» Ковальов купив 4 канал – ЗМІ