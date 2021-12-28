«Слуга» Ковальов пояснив, навіщо купив телеканал
Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал)
Депутат пообіцяв, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також
Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов заявив, що його родина купила 4 канал, аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа. Про це Ковальов написав у Facebook.
«4 телеканал, на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп. Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українському народу», – зазначив нардеп.
За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».
«Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди «плюс» нові додаткові можливості забезпечать 4 каналу можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів», – додав депутат.
«Слуга» пообіцяв, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також.
«Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі», – резюмував Ковальов.
Раніше стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).
За даними ЗМІ, Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу і його представили колективу як нового власника. Крім того, нардеп підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику каналу.
Нещодавно повідомлялося, Фонд держмайна планує продати одне з великих державних підприємств – Геройський солезавод, що на Херсонщині. Основним претендентом на його придбання є народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов.
Раніше ми писали, що нардеп Олексій Ковальов отримав травми у результаті ДТП, що трапилася 15 листопада на 42 км автодороги Київ-Одеса.
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