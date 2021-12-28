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    «Слуга» Ковальов пояснив, навіщо купив телеканал

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    Олексій Ковальов придбав ТОВ &laquo;ТРК Інтеррадіо&raquo; (4 канал) - «Слуга» Ковальов пояснив, навіщо купив телеканал

    Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал)

    фото: sluga-narodu.com

    Депутат пообіцяв, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також

    Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов заявив, що його родина купила 4 канал, аби надати йому нові можливості та зробити одним з лідерів на ринку медіа. Про це Ковальов написав у Facebook.

    «4 телеканал, на мій погляд, єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп. Переконаний, подібних медіа дуже бракує в Україні, адже телеканали, що обслуговують виключно власних господарів, завдають значної шкоди нашій державі та українському народу», – зазначив нардеп.

    За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».

    «Маю плани на швидкий розвиток, а репутація та професійність команди «плюс» нові додаткові можливості забезпечать 4 каналу можливість дуже швидко стати одним зі лідерів серед інформаційних каналів», – додав депутат.

    «Слуга» пообіцяв, що проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також.

    «Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі», – резюмував Ковальов.

    Раніше стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

    За даними ЗМІ, Ковальов був на новорічному корпоративі 4 каналу і його представили колективу як нового власника. Крім того, нардеп підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику каналу.

    Нещодавно повідомлялося, Фонд держмайна планує продати одне з великих державних підприємств – Геройський солезавод, що на Херсонщині. Основним претендентом на його придбання є народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов.

    Раніше ми писали, що нардеп Олексій Ковальов отримав травми у результаті ДТП, що трапилася 15 листопада на 42 км автодороги Київ-Одеса.

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    Теги: ЗМІ телебачення депутат політика партія Слуга народу
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    «Слуга» Ковальов пояснив, навіщо купив телеканал