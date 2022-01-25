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    Остап Дроздов, якого звільнили з «4 каналу», пояснив, навіщо «слуги» скуповують ЗМІ

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    Журналіст розповів, що наразі відбувається з україноцентричною журналістикою - Остап Дроздов, якого звільнили з «4 каналу», пояснив, навіщо «слуги» скуповують ЗМІ
    Журналіст розповів, що наразі відбувається з україноцентричною журналістикою
    фото: nv.ua

    «У них стратегія – ліквідувати українську риторику й замінити її на малоросійську»

    Відомий український публіцист та телеведучий Остап Дроздов вважає своє звільнення з «4 каналу», який перед тим придбав нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов, втіленням стратегії Офісу президента «ліквідувати українську риторику й замінити її на малоросійську». Таку думку Дроздов висловив в інтерв’ю «Главкому».

    «Насправді якраз у моїх етерах постійно звучала тема системної, а не фейкової деолігархізації. А про радикально-патріотичну риторику краще помовчу, бо останні два роки я працював в умовах перманентних нападок невдоволеної «вати». Тому, якщо без «хі-хі, ха-ха», то сталося те, що мало статися: на провладному медіа Офісу президента апріорі не може бути місця для наступально-українських категоричних наративів», – вважає Дроздов.

    На думку журналіста, чинна влада досягає певних успіхів у напрямку знищення україноцентричної журналістики, адже наразі на вітчизняному телебаченні відбувається тотальна поразка україноцентризму, яка вже має контури катастрофи.

    «Ми припливли в ситуацію, коли «москалота», «русня» та інші «фоби» мають свій телевізор; малороси, «какаяразніци» та інші поціновувачі «Сватів» мають свій телевізор; русифіковані напівколаборанти мають свій телевізор, а українці в Україні не мають свого телевізора, який розмовляв би з ними лише українською мовою і лише українськими змістами», – зазначив публіцист.

    За словами Дроздова, україноцентричних ЗМІ лишилися одиниці, до того ж, в їхній роботі наявні нюанси з партійно-політичними симпатіями тощо. Журналіст зазначив, що має «довжелезний список медіа-гноївок, куди ніколи в житті (його) нога не ступить, і мізерний списочок із двох-трьох пунктиків, де, в принципі, ще можливо реалізовувати атакувально-проукраїнську концепцію».

    Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

    За словами нардепа, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».

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    Теги: телебачення журналіст Остап Дроздов звільнення
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    Остап Дроздов, якого звільнили з «4 каналу», пояснив, навіщо «слуги» скуповують ЗМІ