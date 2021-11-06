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    Відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами

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    Журналіст перехворів коронавірусом і негативно сприймає антиваксів - Відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами
    Журналіст перехворів коронавірусом і негативно сприймає антиваксів
    фото з відкритих джерел

    Ганапольський не розуміє, чим керуються українці, які відмовляються від вакцинації

    Відомий телеведучий Матвій Ганапольський висловився на власній сторінці у Facebook про вакцинацію проти Covid-19.

    Ганапольський зауважив, що ніхто ні в Україні, ні в Росії не примушує до вакцинації, проте люди повинні розуміти свою відповідальність.

    «Є два слова: перше слово-примус, і друге слово – обмеження. Ні Росія, ні Україна, ні інші країни не займаються примусом. У нас є Конституція, ти вільна людина, роби що хочеш. Право на смерть є у кожного, як і право на життя», – написав він

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    Журналіст досить емоційно відреагував на відмову багатьох українців від вакцинації, назвавши антиваксів «тарганами».

    «Ти не щеплений через монетки, чіпування «Майкрософта» і так далі. Ти тарган, сиди з цими тарганами вдома. І будь ласка, ніяких проблем», – закінчив допис Ганапольський.

    Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

    Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

    Нагадаємо, раніше антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

    Читайте також: Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)


    Теги: Конституція смерть Україна Матвій Ганапольський Facebook журналіст вакцинація коронавірус
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    Відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами