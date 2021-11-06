Відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами

Ганапольський не розуміє, чим керуються українці, які відмовляються від вакцинації

Відомий телеведучий Матвій Ганапольський висловився на власній сторінці у Facebook про вакцинацію проти Covid-19.

Ганапольський зауважив, що ніхто ні в Україні, ні в Росії не примушує до вакцинації, проте люди повинні розуміти свою відповідальність.

«Є два слова: перше слово-примус, і друге слово – обмеження. Ні Росія, ні Україна, ні інші країни не займаються примусом. У нас є Конституція, ти вільна людина, роби що хочеш. Право на смерть є у кожного, як і право на життя», – написав він

Журналіст досить емоційно відреагував на відмову багатьох українців від вакцинації, назвавши антиваксів «тарганами».

«Ти не щеплений через монетки, чіпування «Майкрософта» і так далі. Ти тарган, сиди з цими тарганами вдома. І будь ласка, ніяких проблем», – закінчив допис Ганапольський.

Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.



