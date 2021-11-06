У Telegram з'явиться платна функція відключення реклами
Функція відключення реклами з'явиться в листопаді, буде оформлена у вигляді передплати
У Telegram з'явиться платна функція відключення офіційної реклами в каналах. Про це повідомив фундатор месенджера Павло Дуров.
За його словами, така функція стане доступною для користувачів у листопаді.
«Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram», – пояснив Дуров.
Крім того, команда Telegram наразі розраховує вартість аналогічної послуги для авторів Telegram-каналів, які хотіли б відключити розміщення рекламних оголошень у своїх каналах.
«Ми продовжимо працювати над функціями, які дозволять Telegram стати беззбитковим проєктом», – додав він.
Telegram протестував рекламні оголошення 5 листопада. У всіх каналах, на які підписано понад тисячу людей, з'явилося повідомлення з позначкою «sponsored». Цей запис було видно лише після прочитання всіх повідомлень на каналі.
Дуров пообіцяв, що для користувачів реклама буде практично не помітна, до того ж, її не буде в особистих листуваннях і групах, а також у списку чатів. Він пояснив, що прибуток від реклами дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний і необмежений сервіс.
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