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    У Telegram з'явиться платна функція відключення реклами

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    Функція стане доступною для користувачів у листопаді - У Telegram з'явиться платна функція відключення реклами
    Функція стане доступною для користувачів у листопаді
    фото з відкритих джерел

    Функція відключення реклами з'явиться в листопаді, буде оформлена у вигляді передплати

    У Telegram з'явиться платна функція відключення офіційної реклами в каналах. Про це повідомив фундатор месенджера Павло Дуров.

    За його словами, така функція стане доступною для користувачів у листопаді.

    «Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram», – пояснив Дуров.

    Крім того, команда Telegram наразі розраховує вартість аналогічної послуги для авторів Telegram-каналів, які хотіли б відключити розміщення рекламних оголошень у своїх каналах.

    «Ми продовжимо працювати над функціями, які дозволять Telegram стати беззбитковим проєктом», – додав він.

    Telegram протестував рекламні оголошення 5 листопада. У всіх каналах, на які підписано понад тисячу людей, з'явилося повідомлення з позначкою «sponsored». Цей запис було видно лише після прочитання всіх повідомлень на каналі.

    Дуров пообіцяв, що для користувачів реклама буде практично не помітна, до того ж, її не буде в особистих листуваннях і групах, а також у списку чатів. Він пояснив, що прибуток від реклами дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний і необмежений сервіс.

    Нагадаємо, компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

    Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.

    Теги: Facebook Telegram соціальні мережі реклама
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    У Telegram з'явиться платна функція відключення реклами