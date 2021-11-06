Тимошенко написала зворушливий пост у пам'ять засновника Партії регіонів

Тимошенко і Звягільський були у добрих, дружніх стосунках

«Людина слова та справи. Людина, якій я не раз дякувала за підтримку…»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагувала на смерть одного із засновників Партії регіонів Юхима Звягільського. Політикиня написала пост на своїй сторінці у Facebook , до якого додала тепле спільне фото зі Звягільським.

«Є люди, яким стає мужності лишатися чесними, гідними і правильними за будь-яких обставин. Юхим Леонідович – безумовно, з таких Людей» – написала Тимошенко.

Депутатка зазначила, що знала Юхима Леонідовича особисто і у них були «гарні людські стосунки».

«Людина слова та справи. Людина, якій я не раз дякувала за підтримку…», – продовжила вона.

Тимошенко написала, що на Донбасі, в шахтарських колах померлого іноді називали «Батьком», бо він справді по-батьківськи турбувався, вболівав за гірників, був із ними серцем і душею, «не важливо – обіймав він при цьому посаду директора шахти чи перебував на чолі уряду».

«Юхим Звягільський – справжній Чоловік і справжня Людина. Не так і багато є тих, про кого можна так сказати щиро. Вічна пам’ять…», – завершила депутатка.

Нагадаємо, що колишній народний депутат, політик та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер від ускладнень коронавірусу. Йому було 88 років. Про це у Facebook повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна.

Зелькіна зауважила, що Звягільський потрапив до реанімації п'ять днів тому, ситуація була критична. Політику не вдалося побороти коронавірус.

Нагадаємо, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер колишній міський голова Кам'янського Сергій Шершнев.

Раніше у Дніпрі на 81-му році життя помер Володимир Олексійович Павлов, який більше 20 років керував обласною лікарнею імені Мечникова.