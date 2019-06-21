Відтепер в Україні громадські організації можна реєструвати онлайн - Мін’юст



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Реєстрація громадської організації онлайн може тривати до 3 робочих днів

Нова функція вже доступна в «Онлайн-будинку юстиції» та на сайті Кабміну

Міністерство юстиції України розробило та запустило функцію, яка дозволяє реєструвати громадські організації онлайн, через «електронний кабінет».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Нова функція вже доступна в «Онлайн-будинку юстиції» та на сайті Кабміну.

«Аби скористатись онлайн-реєстрацією ГО, потрібно авторизуватись у персональному кабінеті «Онлайн-будинку юстиції», сформувати заяву, долучити до неї перелік необхідних документів у форматі PDF, накласти на документи електронний підпис, після чого зазначені документи стають доступними державному реєстратору для прийняття відповідного рішення», — йдеться у повідомленні уряду.

Там зазначають, що відповідно до процедури, реєстрація громадської організації онлайн може тривати до 3 робочих днів.

Нагадаємо, що раніше в Україні запустили функцію сплати штрафів онлайн.