Відзавтра «Вовину тисячу» можна буде витратити в аптеці: на що не діятиме

Деякі категорії препаратів за ці гроші не продадуть

«єПідтримка» дасть змогу людям поважного віку придбати ліки

Із 24 січня частина українців може витратити 1 тис. грн за вакцинацію на придбання медикаментів. Певна категорія українців може розпоряджатися «Вовиною тисячею» в аптеках. Але купити можна буде не все. Про це пише «Апостроф».

Розширення програми «єПідтримка», за якою вакцинованим громадянам перераховують 1 тис. грн, планується з 24 січня.

Українці віком від 60 років зможуть витратити «Вовину тисячу» в аптеках. Однак ці кошти призначені виключно для покупки медикаментів.

Громадянам заборонено купувати препарати недоведеної ефективності, дієтичні добавки, косметичні засоби та медичні прилади (тонометри, глюкометри або інгалятори). Водночас, українці можуть витратити «Вовину тисячу» на покупку медикаментів в інтернет-аптеках, у тому числі на лікарські засоби, які можуть відпускатися без рецепта лікаря.

Контролюватиме процес Міністерство цифрової трансформації. Банки під час нарахування коштів перевірятимуть вік людини. Головна умова – щоб на момент покупки медикаментів людині, яка пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу, було 60 і більше років.

Нагадаємо, скористатись коштами за програмою «єПідтримка» невдовзі зможуть неповнолітні.

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