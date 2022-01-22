Академік розповіла, що не так із пенсійною системою України

Якщо людина хоче накопичити собі на старість, вона має відкладати самостійно

Від бідної старості українців не врятує навіть накопичувальна пенсійна система, вважає Елла Лібанова

Накопичувальна пенсійна система не гарантує гідну старість українським пенсіонерам. Про це в ефірі програми «Вересень» на Апострофі TV розповіла науковиця у галузі соціоекономіки, демографії та економіки праці, академік Національної академії наук України Елла Лібанова.

Вона підкреслила, що накопичувальна пенсійна система не може нормально працювати, якщо де-юре майже всі українці отримують зарплату, яка ненабагато перевищує «мінімалку».

«Якщо держава існує, то однією з її функцій має бути забезпечення непрацездатних осіб джерелами існування. Якщо ми вважаємо пенсіонерів непрацездатними, інакше не можна, то суспільство та держава мають забезпечити їм дохід», – сказала Лібанова.

Елла Лібанова. Фото: Апостроф TV

Цей дохід має бути невеликий – не 100–200 тисяч гривень, у солідарній системі таких пенсій не має бути. Пенсія тому і називається солідарною, бо це рівність між поколінням тих, хто працює, та поколінням пенсіонерів, але водночас це солідарність між тими, хто багато протягом життя заробляв і тими, хто отримував мало.

«Пенсія у солідарній системі має бути не скажу, що на рівні прожиткового мінімуму, але ненабагато більшою. А те, що прожитковий мінімум має бути чесним, це вже інше питання», – пояснила науковця.

За словами Елли Лібанової, якщо людина хоче накопичити собі на старість, вона має відкладати самостійно. Це можуть бути її власні внески чи внески її роботодавця, якщо це прописано у трудовому контракті. Але це мають бути прямі внески на свій персональний рахунок.

«І тут скажу непопулярну річ, де працює накопичувальна система, значні пенсії одержують ті, хто багато заробляв і, відповідно, багато відкладав», – зауважує Елла Лібанова.

На думку академіка, якщо людина все своє життя сиділа на «мінімалці», вона нічого не відкладе, хоч за допомогою роботодавця, хоч без нього. І така ситуація у всьому світі – це властиво не лише Україні.

«А ось що притаманне виключно Україні – це те, що значна частина людей де-юре отримує зарплату ненабагато більшу за «мінімалку». Внески на пенсію сплачуються із де-юре. І не важливо – це буде солідарна система, або солідарна плюс накопичувальна. Все одно роботодавець сплачуватиме внески з того рівня, який він показує офіційно», – заявила Лібанова.

Як повідомлялося, станом на початок 2022 року середній розмір пенсійної виплати в Україні становив 3916 грн. З 2016 року середні пенсії зросли більш ніж вдвічі (тоді розмір середньої пенсійної виплати становив 1828 грн).

Також парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.

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